Ferrol navega por un mar de contos

Ferrol volve ser durante uns días epicentro da narración oral coa celebración do Festival Atlántica. O artista portugués Luis Correia abriu onte, con dúas funcións, o cartel de once espectáculos –para pequenos e adultos– previstos ata o sábado na cidade naval.

Todos serán gratuítos aínda que nalgúns casos cómpre inscribirse previamente vía web ou a través da retirada de convites –toda a información ao respecto pódese atopar na web do festival ou da Biblioteca Municipal de Ferrol–.



Unha das novidades deste ano é o roteiro narrado polo Ferrol do Ilustrado na compaña do escritor local Guillermo Llorca, previsto para o venres, ás 19.00 horas, con saída desde a Biblioteca.

Estrea absoluta de “Ida e volta” en Caldoval

O municipio de Mugardos repite este ano como sede do Festival Atlántica con dúas propostas que terán lugar no Centro de Interpretación de Caldoval. A primeira delas será o xoves, ás 21.30 horas, co espectáculo “Urdimbres”, do cubano Pedro Mario López.

Ao día seguinte, o venres, o singular enclave mugardés acollerá a estrea absoluta do espectáculo “Ida e volta”, de “En branca e negra”, integrado pola galega Cris de Caldas e a cubana Amor Herrera. Ambas as dúas actividades serán ás 21.30 horas e, como todas as do programa, tamén gratuítas.

AXENDA DO FESTIVAL ATLÁNTICA EN FERROL

Hoxe:

Pedro Mario López. Ás 18.00 horas, biblioteca municipal: “Do monte veño e ao monte vou” (+5 anos); Ás 20.30 horas, Torrente Ballester: “Sen destinatario” (adultos).

Mañá:

María da Pontragha. Ás 18.00 horas, Biblioteca: “Un saco de contos” (+3 anos); 20.30 horas, Torrente: “Donas do lugar” (adultos).

Venres:

Cris Collazo. 17.30 horas, Biblioteca: “Son no berce” (bebés); 19.00 horas, Centro Cívico de Canido: “A Cova” (+3 anos).

Guillermo Llorca. 19.00 horas. Roteiro polo Ferrol Ilustrado. Saída desde a Biblioteca Municipal de Ferrol. Inscricións previas.

Sábado:

Charo Pita. 12.00 horas, Centro Cívico de Canido: “Mares de contos” (+3 anos).

Cándido Pazó. 21.00 horas, Cruceiro de Canido: “Unha chea de contos” (adultos).