Ferrol y Lugo vuelven a reclamar mejores comunicaciones en los actos del San Froilán

Los actos de hermanamiento entre las ciudades de Ferrol y Lugo con motivo del San Froilán permitieron a los alcaldes de ambos concellos, José Manuel Rey Varela y Paula Alvarellos, volver a reclamar mejoras en materia de comunicaciones e infraestructuras.



Como es habitual, el patrón lucense sirvió para celebrar “o que nos une” y también para “afrontar xuntos os desafíos do futuro”, aseguró el regidor ferrolano durante su discurso en el consistorio de la ciudad de la Muralla. “Son moitos os paralelismos que nos unen na historia”, dijo, antes de recordar las cuentas pendientes. “Pertencemos a dous territorios con gran potencial que en moitas ocasións non foron valorados como merecían, e temos a obriga de reivindicar que tamén hai unha Galicia no norte que hai que comunicar adecuadamente, e que esa Galicia do norte ten en Ferrol e en Lugo as súas capitais”, aseguró el alcalde de la ciudad naval.



Rey se encomendó a San Froilán para que “nos axude a seguir traballando na construción de pontes de entendemento e cooperación porque estou convencido de que, a través da nosa unión, poderemos deixar un legado en beneficio das xeracións que están por vir”.



“Máis que simbólico”

La regidora lucense quiso destacar que el vínculo que une a Lugo y Ferrol “é moito máis que algo simbólico”, sino “un reflexo da nosa vontade común de traballar xuntos polo futuro das nosas cidades e das persoas que as habitan”.



Alvarellos se refirió a la historia compartida, una “unión histórica” que permitirá a ambas urbes “afrontar retos compartidos con máis forza e determinación”. “Esperamos con ilusión seguir colaborando, estreitando lazos e celebrando xuntos o que nos fai máis fortes, co obxectivo de deixar unha herdanza positiva para as próximas xeracións”, dijo.



Tras los discursos y antes de la comida, llegó el momento del intercambio de regalos. Rey Varela le entregó a Alvarellos una figura y una biografía de Torrente Ballester, con motivo de los actos conmemorativos del 25º aniversario del fallecimiento del escritor de Serantes. Además, invitó a la regidora luguesa a devolver la visita en los actos de San Xiao del 7 de enero.