Ferrol duplica horas del Servizo de Axuda no Fogar para reducir esperas

El Concello de Ferrol destinará 27,4 millones de euros para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tal y como informó ayer el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, tras aprobarlo en Xunta de Goberno Local; “un acordo moi importante da área social”, como trasladó el regidor durante su comparecencia.

Así, indicó que el servicio se ha adjudicado de nuevo a la empresa Clece SA, por un importe de 22,98 euros la hora (0,88 euros se corresponden con el 4% del IVA).

“Aspiramos a que Ferrol sexa a mellor cidade para facerse maiores”, subrayó el regidor tras hacer el anuncio.



Rey Varela también señaló que se trata de una de las “asistencias máis importantes desta administración”, ya que, indicó, “estamos falando do coidado e atención aos nosos maiores e ás persoas dependentes, para os que queremos o mellor servizo”, reiteró. Asimismo, se duplicarán las horas de atención con el único objetivo de reducir listas de espera de personas que ya han hecho los trámites y tienen concedido el servicio.



El importe del contrato para los dos primeros años asciende a la cantidad de 13.736.388,96 euros (4% IVA añadido), que se reparte en la primera anualidad a razón 702.177,72 euros para la libre concurrencia y 6.166.016,76 euros para la dependencia. En la segunda anualidad será idéntico para libre concurrencia y dependencia, respectivamente.



El importe total del contrato, incluidas las prórrogas, que pueden ser de un año más la posibilidad de otro (4 en total), supera los 27,4 millones de euros, como precisó Rey Varela.



El regidor también apuntó que la modalidad de dependencia se presta de lunes a domingo, incluidos festivos, tanto para cuidados domésticos básicos como personales, mientras que la de libre concurrencia es de lunes a viernes, incluidos festivos, tanto para cuidados básicos como personales.



Asimismo, desde el Concello se informó de que el horario de atención será flexible y diurno, comenzando a las siete de la mañana y hasta las diez de la noche, con los festivos incluidos. Si bien es cierto que son pocas familias con dependientes a cargo que solicitan el servicio tan temprano, no es lo habitual con un dependiente. El alcalde también añadió que el referido horario será “flexible e diurno”, pudiendo modificarse en situaciones extraordinarias de urgente necesidad o cuando la situación, debidamente justificada, así lo requiera, y siempre a juicio del personal técnico municipal que se ocupa de la gestión del SAF, que deberán determinar la existencia o no de esa urgencia.



El regidor informó también de que se contempla que la franja horaria de 07.00 a 11.00 horas se reserve para la denominada como atención personalizada.



Mejoras de la adjudicataria



El alcalde explicó que la adjudicataria del contrato “presentou unha serie de melloras sin coste para o Concello”, como el servicio de podología para las usuarios, a razón de 1.200 servicios anuales; también de peinado, con otros tantos servicios; limpiezas generales de choque, con 450 horas por año; servicio de terapeuta ocupacional, comprometiéndose a hacer un total de 100 valoraciones por anualidad y una bolsa extra de horas (300 al año) de auxiliar de apoyo.



El Concello también informó de que durante el pasado año se presentaron un total de 139.985,57 horas de servicio, de las cuales, 24.868,61 fueron de libre concurrencia y 125.116,96 se dedicaron a tratar a dependientes.



El porcentaje de ejecución del servicio por parte de la empresa en el pasado año fue de un 53,52%.

Asimismo, informaron que a 31 de diciembre del 2024, el número de personas atendidas fue de 384, de las que 112 se corresponden con solicitantes de libre concurrencia y 272 de dependencia.



También recuerdan desde el consistorio que, a día de hoy, no existe lista de espera en libre concurrencia, y todas las personas que alcanzan la puntuación para ser atendidos disponen del Servizo de Axuda no Fogar. En cuanto a la dependencia, todos los grados III están atendidos y no hay lista de espera tampoco. Cabe precisar que ya se había acabado con estas esperas para este grado de dependencia en el anterior mandato.

Sobre este asunto, Rey Varela afirmó que el objetivo del gobierno municipal es “rematar coas listas de agarda, xa que neste momento hay 561 personas nesta situación, algo que, como comprenderán, é unha preocupación e unha ocupación do goberno. O obxectivo é que este ano podamos dar a boa nova de que todos os grados II sen atender, 95 en total, podan ter a atención que merecen e á que teñen dereito” . Así, recordó que la inversión “non é un gasto senón un investimento”.

También recordó que más horas de servicio también redundarán en mayor número de profesionales contratados.

cifras del servicio

139.985 horas 2024



El consistorio informó que durante el pasado 2024 se prestaron 139.985,57 horas de servicio (24.868 libre concurrencia y 125.116 de dependencia)

280.000 horas en 2025



El Ayuntamiento pretende duplicar las horas de atención, pasando de las 140.000 de 2024 a las 280.000 en este ejercicio

384 atenciones



A 31 de diciembre de 2024, el SAF atendió a 384 personas, de las que 112 son solicitantes de libre concurrencia y 272 de dependencia

561 en espera



En Ferrol hay más de medio millar de personas esperando por el SAF y el alcalde confía que en 2025 los 95 de grado II puedan salir de la lista de espera