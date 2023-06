Ferrol confirma que las barreras no existen al recibir la Medalla del Mérito de Vila do Conde

El alcalde, José Manuel Rey, recibió de la mano de los responsables municipales de la Cámara Municipal de Vila do Conde la Medalla del Mérito concedida como reconocimiento a la contribución y difusión del municipio luso.



“É un orgullo ter no noso haber este recoñecemento dos nosos irmáns de Vila do Conde”, indicó Rey Varela, que en el momento de tomar la medalla explicó que “recólloa con orgullo en nome do Concello e de todos os veciños e veciñas da cidade e terá un lugar destacado non só na Casa Consistorial senón tamén nos corazóns de todos”.



El cariño entre ambas localidades quedó demostrado en este acto que permite, como explicó el regidor ferrolano, “demostrar que as barreiras e as fronteiras non existen entre Vila do Conde e Ferrol, e a medalla é unha mostra máis de unidade”.

Además, el regidor ferrolano explicó que todos los hermanamientos que tiene la ciudad naval tienen su importancia. Así, aseguró que con Mondoñedo y Lugo se avanza en la consecución de la capitalidad del norte, mientras que con Vila do Conde es una relación estratégica, por la conexión con el norte de Portugal a través del Eixo Atántico.



La relación entre Ferrol y Vila do Conde se remonta al año 1973 cuando a través de un acuerdo se estableció un nombramiento del expresidente de la Cámara Municipal de Vila de Conde, Fernando Manuel dos Santos Gómez, Hijo adoptivo de Ferrol. Posteriormente, se consideró la conveniencia de nombrarlo Alcalde Honorífico.

Recepción del galardón



Desde entonces ha habido múltiples contactos y reconocimientos como el que ayer mismo recibió también el Real Coro Toxos e Froles, la Medalla de Mérito Cultural por su relación con la agrupación Rancho da Praça.



Rey Varela se comprometió a seguir enriqueciendo estas relaciones entre ambas ciudades hermanadas e iniciar nuevos proyectos juntos.