Ferrol en Común presenta una moción para que el Concello se solidarice con el pueblo palestino

Ferrol en Común plantea una moción para su debate en el pleno ordinario de la próxima semana en la que reclama a los grupos políticos de la corporación local que muestren su solidaridad y apoyo a los palestinos “como consecuencia da guerra de ocupación que leva exercendo Israel dende fai 75 anos”. La formación pide una condena firme del asesinato de civiles por cualquiera de los bandos en conflicto y exige el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y el reconocimiento de las fronteras establecidas en 1967.



FeC insta al gobierno española a reconocer a Palestina como estado “con todas as consecuencias” y a tener un papel mediador a nivel internacional para poner fin al conflicto con Israel.



También reclaman que no se paralice el envío de ayuda humanitaria, imprescindible en un momento en el que el pueblo palestino no tiene acceso a productos básicos “por un bloqueo atroz ao que agora se suma o corte do suministro de auga”.



Ferrol en Común denuncia que Gaza esté convertida en una “enorme cárcel al aire libre” y manifiesta que para que exista paz en la región “é imprescindible unha solución xusta, aliñada co dereito internacional e os dereitos humanos”.



Hace un llamamiento a la población a participar en nuevo acto de protesta contra el bombardeo israelí de Gaza que se llevará a cabo en más de una docena de localidades gallegas este domingo, a las doce del mediodía. En la comarca serán en Ferrol y en Pontedeume.

El BNG de Ferrolterra y la CIG instan a acudir a la concentración del domingo

El BNG de Ferrolterra respalda las concentraciones convocadas para este domingo en toda Galicia bajo el lema “Paremos o xenocidio na Palestina”. La formación rechaza las consecuencias de la reciente escalada del conflicto entre Israel e Palestina y su coste en vidas humanas. “Lamentamos profundamente todas as vítimas civís palestinas, israelís e doutras nacionalidades que se teñen producido”, apuntan en un comunicado. Reclaman como “absoluta prioridade” el cese de los ataques sobre Gaza, la apertura de corredores humanitarios y de un proceso de negociación política. Piden a la comunidad internacional que se movilice para evitar un genocidio y al gobierno español que condene la actuación de Israel. Además, alertan sobre la censura en Europa a manifestaciones de apoyo a Palestina o la prohibición de portar pañuelos y banderas.

El sindicato nacionalista (CIG) rechaza lo que califica como “xenocidio e limpeza étnica que o estado sionista de Israel, con total impunidade, está a cometer contra o pobo palestino” y exige “o remate do apartheid e a inaprazable reacción das institucións internacionais”.