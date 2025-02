Ferrol en Común expresa su apoyo a la huelga del servicio de limpieza del Área Sanitaria

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) expresó ayer su apoyo a las reivindicaciones del persona del servicio de limpieza del Área Sanitaria ferrolana, que celebrará tres jornadas de huelga la próxima semana –entre el lunes y el miércoles– en los centros que componen el CHUF –Arquitecto Marcide, Novoa Santos y Naval– por sus condiciones laborales.



Por medio de un comunicado, la formación trasladó su solidaridad con la plantilla, abogando al mismo tiempo por una modalidad de prestación directa por parte del Sergas, subrogando a todos los trabajadores e integrándolos en el servicio sanitario.



Asimismo, desde Ferrol en Común se criticó duramente la “política de recortes” de la administración autonómica en el entorno médico, aseverando que “incrementa as listas de agarda, deixa os Puntos de Atención Continuada (PAC) sen os servizos máis básicos e desmantela a sanidade pública”. A este respecto, incidió en el caso concreto de los profesionales en huelga, afirmando que el incremento de áreas a limpiar, sumado a la escasez general de personal para realizar estas labores, “non é so un atentado aos dereitos laborais máis básicos, se non que poñen en risco a saúde”.



La protesta, como detalló el sindicato CIG el pasado jueves, tendrá lugar entre la medianoche del domingo y la del miércoles –los servicios mínimos fueron establecidos por la Xunta al no alcanzarse un acuerdo con la parte social–.