Ferrol en Común carga contra el gobierno local por la suspensión del teletrabajo

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) cargó ayer contra el gobierno local, al que acusa de actuar de forma “totalitaria”, por la decisión de suspender temporalmente el teletrabajo en la administración ferrolana. Por medio de un comunicado, la formación afeó al ejecutivo vulnerar tanto los derechos de la plantilla consistorial como del propio reglamento del Concello para esta modalidad laboral, recordando que este último todavía sigue en vigor.



El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, detalló el pasado lunes que se había determinado que, ante los problemas administrativos que continúa acumulando el Ayuntamiento, la mejor vía de actuación era suspender temporalmente esta práctica a partir de septiembre –aunque podrían darse excepciones, que se estudiarían caso a caso–.



De este modo, desde FeC se recordó que el reglamento municipal para el teletrabajo fue aprobado por el pleno de la corporación ferrolana en agosto de 2021, “recollendo un dereito individual dos traballadores e traballadoras desta administración local e os mecanismos para a súa concesión ou suspensión”. En este sentido, la formación señala que en el artículo 10 de esta ordenanza se estipula que la baja de esta modalidad la podrá iniciar el empleado a título individual o, en su defecto, por la jefatura del servicio o por RRHH.



En estos dos últimos casos, subraya el grupo, deberá darse por necesidades específicas del área del trabajador –estando debidamente acreditadas–, por el incumplimiento de los objetivos fijados o “causas sobrevidas que alteren substancialmente as condicións e requisitos que motivaron a resolución favorable”. A este respecto, Rey Varela señaló que este mecanismo respondía a las necesidades particulares de la pandemia de coronavirus y que, a día de hoy, “non obedece a unha situación de normalidade, tal e como fixeron todas as administracións”. Asimismo, el regidor sentenció que “evidenciadas as deficiencias, hai que corrixilas, polo que se fai necesario suspender as autorizacións concedidas para levar a cabo unha análise de cada un dos postos e das situacións persoais de quen as desenvolve”.



Así, Ferrol en Común insiste en que el principal problema del Concello es “a falta de persoal” y que no se soluciona con medidas como esta, afeando al gobierno local que emplee “o rodillo da maioría absoluta” para “ignorar o procedemento legal en vigor”. De igual modo, la formación criticó duramente que se tomase esta decisión “sen informar a ninguén” y sin convocar una comisión para abordar el tema.



Desde el Concello, por otro lado, se apuntó que la regulación de esta práctica se realizará en base a la futura Relación de Postos de Traballo (RPT), que, si no se presentan imprevistos, se redactará en septiembre.