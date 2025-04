Ferrol en Común y BNG reclaman que el castillo de San Felipe sea considerado lugar de memoria histórica

Esta tarde, a las 19.00 horas, el palacio municipal de Ferrol acogerá el pleno ordinario de abril. Como cada mes, en los días previos a la sesión, los grupos políticos presentaron sus respectivas mociones, siendo las últimas en hacerse públicas, ayer mismo, una conjunta de Ferrol en Común (FeC) y BNG y una segunda de los nacionalistas en solitario.



Respecto a la primera, los representantes de ambas formaciones detallaron que la propuesta, la dignificación del castillo de San Felipe como lugar de memoria histórica, parte de la Comisión pro memorial de vítimas do franquismo. “A inauguración do monumento supuxo un fito histórico”, afirmó Antón Blanco, representante del colectivo, en referencia a la escultura del artista Manuel Patinha en el parque Antón Varela de Canido. No obstante, la entidad considera que este hecho “non é un punto e final ao noso traballo”, recordando que, durante el acto de presentación del mismo se reclamó el acceso al muro del castillo de San Felipe en el que se llevaban a cabo los fusilamientos.



Así, el representante lamentó que, un año después de la última petición oficial realizada al Concello para que se desbloquease la entrada a ese segmento de la construcción castrense, esta siga paralizada. “En democracia non se pone ocultar parte da nosa historia, hai que visibilizar eses feitos tanto polo seu valor histórico como pola memoria democrática”, aseveró el portavoz.



De este modo, desde la asociación se considera importante que, acompañando a las obras de restauración de la fortaleza, se apueste por su uso museístico y del recuerdo, por lo que obviar dicho muro y los aproximadamente 79 asesinatos cometidos allí sería un error. Por tanto, la moción conjunta solicita al Concello tanto que permita el acceso a esta parte del castillo, como que se aporte una partida presupuestaria para su dignificación mediante la colocación de paneles con información didáctica.

Demandas escolares



Por otra parte, el grupo municipal del BNG presentará por su cuenta una moción de apoyo a las reivindicaciones de la ANPA del CEIP Cruceiro de Canido.



Tal y como señalaron los nacionalistas, desde la asociación se reclamó semanas atrás a la Xunta la apertura de una segunda línea de Infantil tras constatarse que había más de 35 peticiones de familias del barrio para que sus hijos cursaran dicho nivel en el centro educativo. De esta forma, tanto la ANPA como la formación consideran que la escuela cuenta con capacidad y recursos suficientes para este segundo grupo, como ya sucedió en ejercicios anteriores.



Al mismo tiempo, desde la agrupación se insiste en que mantener la previsión de un solo curso supondría una “sobrecarga” en las aulas y una “diminución da calidade educativa que afectará negativamente a elección das familias que apostan pola educación pública”.

Un pleno “ligero”



La sesión plenaria que se celebrará esta tarde se anticipa algo más “ligera” de lo habitual, principalmente por la reducción del número de puntos a abordar al margen de las mociones. Así, por parte del gobierno local se propondrá la aprobación inicial de la modificación del anexo de subvenciones nominativas –que podría generar algún desencuentro dado el rechazo de esta modalidad de ayudas por parte de la oposición–; así como la declaración de especial interés de la construcción del futuro edificio de I+D+i EI3 del Campus Industrial de Ferrol.



En el apartado de propuestas, además de las dos trasladadas ayer por FeC y el BNG, el grupo municipal socialista presentará una única, centrada en la atención a las personas mayores del concello. Ferrol en Común, por su parte, reivindicará en solitario la aplicación de un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) progresivo y a la vez una línea de ayudas relativas al mismo para familias en situación de extrema necesidad. Por último, los nacionalistas plantearán una segunda moción individual, en este caso relativa al proceso de urbanización de la avenida de Compostela y la conservación de los plátanos que la rodean.