Ferrol aprovecha el tirón navideño y adelanta la temporada de rebajas

La temporada navideña encara su recta final y, mientras las familias se preparan para la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos, el comercio ferrolano aprovecha las compras de última hora. Según explicó el presidente de la Asociación de Comerciantes de A Magdalena, Olegario Álvarez, la campaña este año está siendo muy positiva para el sector, con un gran flujo de vecinos por las calles y mucha actividad en los comercios.



No obstante, ante la inminencia de la llegada de los monarcas de oriente, algunos establecimientos han optado por adelantar las tradicionales rebajas de enero. Así, al menos una docena de comercios colgaron ayer los letreros que anuncian los saldos. En este sentido, Álvarez explica que ha sido por decisión propia, no algo que se haya decidido desde la asociación, lo que explica que la mayor parte de los comercios sigan esperando al próximo día 8 –el 7, al coincidir la festividad de San Xiao con el domingo, el inicio de la temporada de rebajas no se verá alterado–.



“El adelanto de las rebajas siempre queda en manos de cada uno de los asociados y sí que se estila. Puede hacer que aumenten las ventas estos días, pero no es algo que vayan a hacer todos los comercios a la vez”, apunta el presidente de la asociación, que también afirma desconocer qué repercusión podría tener esta decisión particular. “Realmente se espera al día 7 para sacar la artillería”, señala Álvarez, quien se muestra comprensivo de que algún emprendedor haya adelantado los saldos para no reducir el flujo de clientes durante los últimos días de la temporada.

Una buena campaña



En cuanto a la campaña navideña en sí, Olegario Álvarez valora que “está dando resultados” y que, según le han trasladado muchos asociados, especialmente aquellos que se dedican al sector textil, está siendo positiva. “Ha habido buen tiempo aunque hiciese frío, lo que ha permitido a la gente salir a pasear. Se han dado las condiciones para que hubiese buenas ventas”, celebra el presidente.



En este sentido, Álvarez cree que factores como la decoración y las propuestas de ocio municipales han sido determinantes para sacar a la gente a la calle y atraer potenciales clientes. Por último, si bien buena parte de los compradores es gente de aquí, los comerciantes ferrolanos destacaron que en estas fiestas se multiplica la gente de la ciudad que vive fuera y vuelve por Navidad, haciendo sus compras en la ciudad naval.