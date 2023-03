Ferrol crece con un millón de metros cuadrados más de superficie municipal

"Solamente por esta votación e polas posibilidades que ten para a cidade, un pode disfrutar de ser alcalde de Ferrol". Así se manifestó el regidor local, Ángel Mato, en el pleno celebrado ayer minutos antes de que se produjese la ratificación, con 20 votos a favor (PSOE y PP), dos en contra (BNG) y dos abstenciones (Ferrol en Común), del convenio entre el Concello de Ferrol y el Ministerio de Defensa que supondrá para la ciudad la cesión de una decena de parcelas en la zona rural y la posibilidad de desarrollo urbanístico en la parcela que hoy ocupa el acuartelamiento Sánchez Aguilera.

En una hora y media de debate se puso fin a uno mucho más largo, que se remonta 30 años atrás y que ha supuesto ya dos convenios anteriores, en 2007 y 2015, que no llegaron a desarrollarse.

La satisfacción del grupo socialista, en el gobierno, también se hizo extensiva al grupo popular, sin cuyo apoyo no podría haber visto la luz. En este sentido, el portavoz José Manuel Rey Varela insistió en que "Ferrol nos convoca a unir esfuerzos" y por eso votó sí a la ratificación de un convenio que, como se encargó de matizar el ejecutivo en numerosas ocasiones, no mueve ni un punto ni una coma del firmado por el propio Rey Varela en 2015, al que se añade ahora el proyecto de equidistribución del Sánchez Aguilera, que será aprobado en Xunta de Goberno Local.

Más distantes de los contenidos del convenio, que habrá ahora que desarrollar en los próximos años, se mostraron los grupos de FeC y BNG. El primero, que se abstuvo en la votación para facilitar la aprobación, no dudó tampoco en calificar este día como "moi importante para a cidade, como culminación dun proceso que todos emprendemos cando gobernamos". Su portavoz, Jorge Suárez, manifestó, eso sí, que les gustaría un compromiso firme de Defensa con la inversión que debe hacer y se mostró disconforme con la necesidad de un aparcamiento subterráneo y de una urbanización de viviendas y centro comercial cuando no es una necesidad para la ciudad. Más crítico se mostró en todo momento el BNG. Su portavoz, Iván Rivas, considera que el convenio "antepón os intereses alleos aos da cidade e presenta unha mirada encorada no pasado frente a un futuro que necesita recuperar espacios para a xente".

Pese a los matices, el ansiado convenio, que cierra una etapa y abre otra de importante desarrollo urbanístico para la ciudad, salió adelante y supondrá la ampliación de Ferrol con propiedades que abarcan hasta un millón de metros cuadrados de superficie: la parcela del Sánchez Aguilera (90.000 m2); el polvorín de Mougá (210.877 m2); polígono de tiro de Catabois (15.980 m2); el cuartelillo de San Luis, en Canido (4.027 m2); el campamento de Covas (487.798 m2); el cuartelillo de Monte Covas (6.694 m2); el polígono de tiro de Doniños (86.583 m2); la estación torpedista de la Armada, en San Felipe (20.261 m2); el observatorio de Monteventoso (117.070 m2); o la estación de radio de Mandiá (125.338 m2), para suelo industrial.