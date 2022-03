Ferrol afronta el quinto día de huelga con leves problemas de suministros

La comarca de Ferrolterra afrontó ayer la tercera jornada de huelga de transportistas y profesionales del sector primario con tranquilidad, registrándose leves problemas en algunos suministros pero sin ninguna clase de conflictividad. Los profesionales en huelga, principalmente transportistas autónomos, continúan realizando piquetes informativos en el entorno del polígono industrial Río do Pozo, donde permanecerán, como aseguró uno de los portavoces del colectivo, Antonio Otero, hasta que se les de una solución.





“Nosotros aquí seguimos; por la tarde menos gente porque alguna gente tiene alguna actividad o personas mayores a su cargo”, señala Otero, que además adelanta que el colectivo en Ferrol realizó un “pacto” con la empresa Lidl “para dejarles pasar algunos camiones para abastecer tiendas que estaban totalmente desabastecidas” mediante el cual se les permite el acceso a un determinado número de camiones por semana. No obstante, tal y como apunta Otero, la firma podría tener que cerrar temporalmente sus establecimientos por la falta de mercancías de fuera de España. Por último, el portavoz también adelantó que la Asociación Gallega de Empresarios del Transporte (Ascentra) celebraría un encuentro interno durante la tarde con el objetivo de servir de interlocutor con el Gobierno.





Encuentro con alcaldes

Por otra parte, alcaldes y concejales de la comarca de Ferrol participaron ayer en un encuentro con una representación de los colectivos afectados. La reunión, impulsada por el alcalde de la ciudad naval y presidente de la Mancomunidad, Ángel Mato, tuvo lugar en el edificio consistorial de Ferrol y sirvió como una primera toma de contacto previa a un nuevo encuentro, que se celebrará el próximo lunes, y que tratará de reunir a todos los regidores de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Así, Mato reiteró que esta protesta había sido incentivada por “o gran incremento nos prezos que están experimentando os combustibles e as materias primas” que, como afirma el colectivo, “lles impide desenvolver a súa actividade”. De esta forma, los regidores presentes se comprometieron con los profesionales a trasladar su problemática a las administraciones oportunas.





Otero, por su parte, aprovechó la ocasión para agradecer a los regidores su disposición, aunque afeó la ausencia del alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación, Valentín González, señalando que el colectivo interpretaba que este problema “no iba con él”.





Desabastecimiento

En cuanto a los desabastecimientos de productos comerciales, la huelga de transportes parece estar afectado principalmente a las grandes superficies comerciales, especialmente en productos frescos como carne o pescado.





Los mercados, no obstante, no parecen haberse visto alterados. El de A Magdalena, durante la mañana de ayer, abrió con total normalidad y ningún comerciante manifestó verse desprovisto de género. En cuanto al mercado de pescado, según apuntó un profesional, sí había algún puesto cerrado, aunque “por precaución” y no por falta de mercancía, dado que los que permanecían abiertos pudieron adquirir sus productos sin problemas en las lonjas de Cedeira y A Coruña, que no cesaron en su actividad.





A este respecto, desde la lonja cedeiresa se señaló que si bien es cierto que los comerciantes pudieron abastecerse durante la jornada de ayer, ninguna embarcación había salido a faenar. “Aquí la cosa está tranquila, nadie salió a la mar, se quedaron todos en casa”, apuntan desde Cedeira, señalando que todo se está llevando “sobre la marcha”. “La intención es que se venda el lunes si se logran capturas el fin de semana, pero la gente lo decide sobre la marcha”, apuntan desde la lonja. Respecto a las retenciones, también señalan que hay algunas “reticencias” por si “iban a ser parados por el camino”, pero aseguraron que esto no ha sucedido y que únicamente habían tenido problemas camiones “que llevan merluza para Bergondo, que la compran aquí y la mandan para allá y a esos sí que les pararon y tuvieron que dar la vuelta”.





Combustibles

Por último, en lo referente a los precios del combustible la comarca continúa por debajo de la media provincial y estatal, aunque continúa sin verse afectada por la caída en el coste del petróleo.





Según el portal Geoportalgasolineras, del Ministerio de Transición Ecológica, el precio más barato para la gasolina sin plomo de 95 octanos sería el del establecimiento Cepsa de la carretera de Castilla –1,72 euros por litro–; mientras que el de 98 sería el de la gasolinera del hipermercado Alcampo (1,87). En cuanto al diesel, el más económico de la ciudad naval tanto del tipo A habitual como premium volverían a situarse en el establecimiento de Cepsa a 1,71 y 1,77 euros, respectivamente.