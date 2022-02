Los feriantes reclaman al Concello una ubicación en la que trabajar

Los feriantes y el Concello de Ferrol vuelven a chocar ante la falta de una ubicación en la que poder colocar las atracciones. Los empresarios exigen que se celebre una reunión con Alcaldía, que está pedida desde hace más de un mes, para buscar una solución que les permita trabajar, aunque ya dan el Carnaval por perdido. Anuncian protestas más duras si no se les da una salida antes de Semana Santa. Esta tarde asistirán al pleno ordinario.



El alcalde, Ángel Mato, explicó que hay voluntad de encontrar un espacio y que espera que “en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo” pero afirmó que “es una actividad que esta sometida a una reglamentación”.



Este punto ha causado enfado entre los feriantes, una docena de familias, puesto que, aclaran, es precisamente para tratar sobre la reglamentación europea que entra en vigor en marzo, y sobre qué puntos les afectan y cuáles no, por lo que se pidió un encuentro a mediados de enero. “Hay una normativa nueva y pedimos una reunión para eso”, explica Canoli Pita, miembro de Emafega (Empresarios de Atracciones de Feria de Galicia) y de una de las familias afectadas. “Lo queríamos aclarar para tener todo preparado. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Esa reunión nunca se llegó a hacer. Todo son largas”.









Moción popular





Los feriantes presentaron este conflicto en una rueda de prensa convocada por el Partido Popular, que les dará voz en el pleno de esta tarde, a través de una moción. En esta comparecencia, el colectivo se mostró “desesperado” porque no pueden trabajar desde enero cuando, tras la Navidad, tuvieron que levantar las atracciones de la plaza de España porque se iban a llevar a cabo allí las pruebas de detección de coronavirus.



“Es nuestro modo de vida y estamos sin fuente de ingresos desde enero. Estamos pidiendo que nos dejen hacer nuestro trabajo. Esto es desesperante. Nos llegan los recibos y queremos que nos diga el señor Mato quién los va a pagar si no nos deja trabajar”, explica Canoli Pita.



También tomó la palabra Félix Martínez, quien mostró su hastío. “Estamos cansados de venir al Ayuntamiento y que no nos reciban. Estamos cansados de ser buenos. El Carnaval lo tenemos perdido y Semana Santa, a ver a dónde nos mandan. Si quieren gaita, la van a tener”.



El Partido Popular urge al gobierno local a que dé una solución satisfactoria a estas familias y critica lo que consideran “falta de sensibilidad” del alcalde. “Mato, como siempre, no escucha ni atiende las demandas de los vecinos”, criticó la concejala Ana Leira. “Se les ha dado la callada por respuesta. Ni una explicación ni una reunión”, denuncia el edil Javier Díaz.















Desalojo en Navidad





El conflicto se desató ya en Navidad, cuando los feriantes, instalados en el Cantón (fue la primera ciudad gallega que permitió las atracciones tras la pandemia, algo que hoy agradeció este colectivo) tuvieron que salir de este espacio para dejar sitio a los mercados navideños.



Se negaron a ir a Porta Nova, una ubicación que rechazan por ser menos céntrica y por la falta de seguridad en la zona y, tras varias protestas, pudieron finalmente abrir en la plaza de España, donde tenían intención de quedarse después de las fiestas navideñas.