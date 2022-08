Fene acuerda darle el nombre del humorista gráfico Xaquín Marín a su Museo do Humor

Siguen los reconocimientos para uno de los máximos exponentes del humor gráfico y retranqueiro gallego, Xaquín Marín, al que el gobierno municipal decidió otorgarle un nuevo homenaje, el de dedicarle el nombre del Museo do Humor, que él mismo promovió hace ya casi cuarenta años. Esta propuesta se enmarca en los actos de reconocimiento a su labor iniciados ya el pasado mes de mayo con e programa de actos “Volta á orixe”, que contó con cientos de asistentes así como la exposición monográfica y varias actividades paralelas. Ahora, como culminación de este merecido tributo el pleno votó el cambio de denominación del museo fenés, único en el mundo.



El texto que se sometió ayer a valoración plenaria “abonda na figura e na obra dun artista plástico total e polifacético coñecido e recoñecido por levar case 35 anos publicando unha viñeta diaria en prensa e por ser o principal promotor do Museo do Humor, inaugurado en 1984 e que dirixiría durante os seus primeiros 25 anos de vida reunindo a que, posiblemente, sexa a maior colección de humor gráfico do mundo”, apostillan desde el gobierno fenés.



Aseguran desde la Alcaldía que la propuesta nació, precisamente, por petición popular. “A raíz da exposición antolóxica sobre o creador foron moitas as persoas que nos transmitiron a proposta de cambiar o nome do museo”.



Recuerdan desde el Conceo que durante su etapa al frente de al dirección del espacio museístico Xaquín Marín “levou a cabo un inxente labor de difusión do humor galego en todos as súas vertentes”.



Por su parte, tras la elección tomada de forma unánime en la sesión plenaria de ayer el humorista aseguró sentirse “moi satisfeito, case tanto como cando deixei a dirección e segueu funcionando ata agora, que é o importante”. El hecho de que se aprobara con el consenso de todos los grupos es un motivo más de alegría para el humorista gráfico fenés.