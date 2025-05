FeC reclama un plan de “mantemento básico acorde coas demandas da veciñanza”

Ferrol en Común –FeC– demanda un “plan urxente de adecentamento das infraestruturas básicas –beirarrúas, iluminación, viais, colectores e marquesinas– que melloren o aspecto da cidade e propicien un entorno sostible e agradable para a cidadanía”.



La formación liderada por Jorge Suárez señala que se trata de una reclamación ciudadana porque la urbe “non cumpre os requerimentos mínimos de mobilidade, que afectan principalmente ás persoas máis vulnerables: maiores, personas con mobilidade reducida e infancia”.



FeC asegura que la “falta de mantemento” del gobierno local se percibe en que “non se repoñen os sumidoiros, como na praza de España, onde non se desentupen as existentes, ou o Cantón, que provocan asolagamentos constantes”. Además, apunta a “espazos totalmente degradados para o aparcamento, como o Sánchez Aguilera”.



Esta “política de abandono” del ejecutivo local está haciendo de Ferrol, dice FeC, “un entorno hostil para o peón, na liña do documento mal chamado PMUS, que non é máis que a potenciación do uso do vehículo privado no centro”. El grupo municipal añade que la gestión “non está á altura do que se espera dunha cidade”, critican.