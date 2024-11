FeC censura la decisión para la custodia de la biblioteca que poseía Uceda por la Diócesis

Esta semana se conocía el acuerdo del Concello de Ferrol con la Diócesis para la custodia de la biblioteca de la poeta sevillana Julia Uceda en el edificio de la Domus Ecclesiae de la ciudad. Ferrol en Común afirma que todos los grupos de la oposición desconocían la decisión y censura que se mezclen el poder civil con el eclesiástico.



“No día de onte [refiriéndose al jueves], unha vez máis sen transparencia nin ningún tipo de comunicación, enterámonos que os fondos de Julia Uceda, cedidos pola familia ao concello, van ser custodiados pola Igrexa”, comunicaron desde Ferrol en Común –FeC–.



El hecho de elegir la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, en lugar de dependencias públicas, consideran que “debe ser superado, e máis cando o Concello dispón de tres bibliotecas municipais, que deberan estar abertas, pero a política de persoal do PP, contratando asesores no canto de persoal administrativo, impídeo”, continuaron desde el partido de la oposición.



En consecuencia, Ferrol en Común solicita que se revierta la situación y que “os fondos cedidos ao Concello se manteñan nun espazo municipal, preferentemente na Biblioteca da praza de España”. Por su parte, el gobierno local sostiene que la biblioteca ferrolana no dispone del espacio suficiente para albergar todas las obras de Uceda y que no correspondería la división de la colección.



Sobre las instalaciones de la Domus Ecclesiae, desde FeC advierten que “se a proposta pasa por manter no tempo a cesión dun edificio municipal en mans da igrexa, como sucede no local de Esteiro no que a diócese pretende construir unha futura biblioteca, esiximos que entón se cobre o IBI por todas as propiedades que a Igrexa non destina ao culto”.