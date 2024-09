FeC califica de “pouco ambiciosa” la propuesta del Concello para la OPE 2024

El gobierno local de la ciudad naval presentó esta semana a los grupos de la oposición en la comisión de Facenda su propuesta inicial para la Oferta Pública de Emprego (OPE) para este 2024.



El borrador, que como trasladó el Concello al comité de empresa constará de 14 nuevas plazas de libre acceso, 22 de promoción interna y tres nuevos perfiles técnicos, fue muy criticado por el grupo municipal de Ferrol en Común (FeC), que lo calificó de “pouco ambicioso” e “insuficiente”, especialmente en lo referente al área de Cultura. Así, la formación aseveró que el Consistorio “esquécese” de este departamento, dado que la propuesta no contempla abordar vacantes tales como las de técnicos de cultura o de animación sociocultural.



Respecto a la primera de estas dos plazas, FeC asegura que hasta hace poco “estaba cuberta” pero que ya no, una situación que lamenta que no se solvente en la nueva oferta, dejando esta área “en precario”. La segunda, por otro lado, fue calificada por el grupo como “un dos postos máis necesarios no cadro de persoal do Concello”, dado que, a día de hoy, la gestión de la Casa da Mocidade está siendo atendida “por unha asociación” sin contar con el soporte de la administración ferrolana.



Asimismo, la formación censura que esto se suma “ao arquivo total do Plan Estratéxico de Cultura” –asegurando que sería “pionero na cidade”–, lo que, a su juicio, demuestra el abandono de este departamento.