Fátima García: “Es difícil encontrar candidatas en puestos de construcción”

El 17% de los empleados del grupo JRilo son mujeres. ¿A qué se debe?

Se trata de sectores muy masculinizados (construcción, transporte, alquiler de maquinaria) en los que tradicionalmente la presencia femenina es menor. En contra de esa tendencia, estamos abiertos a la contratación de mujeres para cualquier puesto, porque consideramos que son perfectamente válidas y pueden estar tan cualificadas como cualquier hombre. Como dato positivo me gustaría señalar que dentro existe equilibrio en la presencia de hombres y mujeres en los comités de dirección de las diferentes unidades de negocio. No ha sido premeditado, pero confirma el hecho de que en igualdad de oportunidades, las mujeres acceden a los mismos puestos.

¿En qué empleos les es más difícil encontrar mujeres?

Es difícil encontrar candidatas mujeres en puestos de construcción (peones, oficiales, jefes/as de obra), conductores, técnicos de mantenimiento mecánico y ciertos perfiles muy técnicos. Cuando abrimos estos procesos, a pesar de que tratamos de desligarlos de estereotipos de género, nos damos cuenta de que ni siquiera entran CV de mujeres. Yo me incorporé a la empresa hace año y medio y durante este tiempo no he recibido candidaturas de mujeres para esos puestos.

¿Qué habría que hacer?

Considero que es un tema cultural y educacional. Como sociedad debemos ir cambiando esta mentalidad. Me gusta pensar que se mejora. Las medidas de conciliación cada vez tienen más peso, los roles están cambiando y la corresponsabilidad ha aumentado.

¿Qué medidas toman desde su empresa?

Colaboramos con centros educativos y entidades a través de convenios de colaboración de prácticas y participación en jornadas divulgativas donde hacemos especial hincapié en la necesidad de la presencia de mujeres en estos sectores. Tenemos un convenio de colaboración firmado con el IES Ferrolterra para el Ciclo de Electromecánica de Vehículos. El año pasado participamos en el proceso de selección de alumnos para la realización de prácticas duales y solo tuvimos dos candidaturas de mujeres, que finalmente decidieron no continuar. En conciliación hemos implantado la flexibilidad de jornada, el teletrabajo o la jornada continua siempre que sea posible. Otras medidas que contribuyen a estos cambios son impulsar y desarrollar el liderazgo femenino a través de la formación.

Están en pleno proceso de implantación del Plan de Igualdad.

La idea es implantarlo en todas las unidades de negocio. Está siendo fácil porque tanto la dirección de la empresa, como la propia plantilla tienen interés en impulsarlo. Lo hacemos con la ilusión de que sea algo dinámico y participativo, con medidas que resulten útiles y respondan a las necesidades de nuestra plantilla, para que no se convierta en un documento sin valor significativo.