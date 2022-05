“Fariña” regresa a Ferrol en la recta final de la segunda gira gallega del espectáculo teatral

El público de la comarca volverá a tener ocasión de disfrutar de la exitosa obra de teatro “Fariña”, una producción de Ainé escrita por el dramaturgo naronés José Luis Prieto sobre el texto de Nacho Carretero y dirigida por Tito Asorey. Xosé A. Touriñán, Sergio Zearreta, César Goldi, Marta Lado y Graciela Carlos forman el elenco de una pieza que regresa a Ferrol en la que será la penúltima parada de esta segunda gira gallega.





La obra inició su viaje en 2019, alcanzando la cifra de casi 20.000 espectadores en Galicia. Tras el parón por la pandemia, retomó la actividad en septiembre de 2020 en Madrid, donde permaneció seis meses en cartel. En agosto de 2021 inició una nueva etapa en Gijón para a partir de ahí recorrer gran parte de la geografía española. En este 2022, comenzó en Santiago una nueva gira gallega que, de nuevo, ha contado con el absoluto respaldo del público. En total, son ya casi 200 funciones y más de 65.000 espectadores los que han acudido a ver este montaje de gran formato que recoge un recorrido fiel por el oscuro capítulo del narcotráfico en Galicia.





La música, el humor, la tradición y el respeto a los hechos sucedidos se mezclan “nesta viaxe no tempo que incita á reflexión do espectador ao saír do teatro”, indican desde la producción.





La obra será representada el sábado (21.00 horas) y el domingo (20.00 horas) en el Auditorio Municipal. Las entradas están disponibles en la web del espectáculo y en Ataquilla.com.