Los fallecidos durante esta ola suben a 16 tras la muerte de una mujer de 44 años

La muerte de una mujer de 44 años en el CHUF, el viernes 21, comunicada en la mañana de ayer por el Sergas, supone la víctima mortal número 16 de esta ola. Son 246 desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. En los doce fallecimientos que se produjeron en toda Galicia durante el fin de semana se reportan patologías previas, aunque no siempre tienen que ser graves y pueden ser dolencias que permiten una vida normal pero que complican el pronóstico si se les suma el coronavirus.



Otro dato negativo es la evolución en la hospitalización, que ha marcado un máximo en este invierno, con 43 pacientes ingresados. De ellos, uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos y 42 en planta (uno en el Juan Cardona y el resto en el CHUF).



Continúa bajando, sin embargo, el número de personas con la infección en curso, que en la estadística publicada ayer por el Sergas era de 3.233, 218 menos que el día anterior. Esto se debe al elevado número de personas a las que se les da el alta (447) y a la moderación en los casos diagnosticados cada día, que continúa por debajo de las 300 (232).



A pesar de ello, y de que se sigue viendo un descenso tanto en los casos que se diagnostican en una semana como en catorce días, la situación continúa siendo de una trasmisión muy alta, con cifras nunca antes vistas en la pandemia. Solo en los municipios de Ferrol y de Narón, en las últimas dos semanas, se han identificados 2.948 casos positivos.



La tendencia es descendente en buena parte de las localidades, con descensos respecto a la situación en la que estaban una semana atrás. Sin embargo, no es una bajada uniforme y localidades como Ares, Valdoviño, Moeche, A Capela, As Pontes, Cerdido y Mañón tienen peores datos en la actualidad que hace siete días. Solo Monfero y As Somozas consiguen bajar de los diez casos diagnosticados (por lo que no se da la cifra exacta). El umbral para que se pueda bajar de un riesgo de transmisión muy alto es de 250 casos por cada 100.000 habitantes y ninguno de los veinte concellos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal está en esa situación.



La vacunación prosigue mientras tanto en FIMO, avanzando con las terceras dosis en las personas con edades entre los 18 y los 29 años. Será así hasta el sábado, incluido, y el domingo se reserva para quienes hayan quedado pendientes en otros grupos. Se mantiene además la posibilidad de realizar test de antígenos sin cita previa en la ludoteca de la plaza de España, por la tarde.