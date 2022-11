Expropiación de una veintena de propiedades por la obra de humanización de As Pías

Las dependencias del área de urbanismo acogieron ayer la firma de las actas previas a la ocupación de propiedades afectadas por las obras de humanización de la avenida de As Pías, que han tenido que ser expropiadas para la ejecución de los trabajos que ejecuta el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.



En total, las expropiaciones afectan a una veintena de terrenos que serán ocupados para la ejecución de la obra pública y que, aunque es la Administración central la que lleva a cabo este procedimiento, se formaliza en el Concello por el término municipal en el que se sitúan los bienes.



Además de esas propiedades privadas, se verán afectadas también un total de once propiedades del Concello de Ferrol, pero, en este caso, no tendrán que ser sometidas a este procedimiento, ya que una vez que las obras del vial estén concluidas, la avenida e As Pías pasará a ser íntegramente de propiedad municipal.



Las obras que se están ejecutando en la actualidad se refieren al segundo tramo entre Caranza y O Bertón y al primero, en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 0+000 y el 0+600 de la avenida de as Pías.



Los trabajos que se van a desarrollar en los próximos días implican la restricción de aparcamiento en varias calles afectadas.



De este modo, hoy no se podrá estacionar en áreas señalizadas de la avenida de Bazán y de la calle Santa Comba. Quedará afectada, del mismo modo, el viernes y el lunes una pequeña zona en la esquina de la calle de O Mourel con avenida de Bazán.



Además, el corte de tráfico en la calle Nueva de Caranza se mantendrá al menos hasta el martes 29 y en la zona del túnel se está instalando una nueva canalización de abastecimiento que debía concluir esta semana. La aparición de tubos subterráneos no previsto demorarán la actuación varios días más.