El éxito de Ana Caneiro, la "podcaster" ferrolana que cuenta crímenes sin resolver a 40.000 oyentes de todo el mundo

Fueron muchas las ocasiones en las que a la radio la dieron por muerta. La irrupción de la televisión fue una, y ahí está, resistiendo el envite del tiempo. De un tiempo a esta parte, además, le ha salido un descendiente que es el paradigma de la modernidad: el pódcast, un formato que puede aunar el sonido y la imagen, pero que basa su éxito, fundamentalmente, en algo tan atemporal como es contar buenas historias. Y en Ferrol sabemos de esto.



A la ferrolana Ana Caneiro, de 29 años, siempre le gustaron los crímenes sin resolver. Cuando hizo Comunicación Audiovisual, especializándose después en fotografía artística, se le quedó clavada la “espinita” de no haber hecho Criminología, pero entonces no sospechaba que, a pesar de trabajar en una agencia de comunicación, acabaría siendo famosa por “La Crónica Oscura”.



Escogió firmar su pódcast como Morellana, inspirada por la vampira que imaginó el “oscuro” Poe, y se puso manos a la obra, venciendo la vergüenza que le daba grabarse, gracias al empujón de su pareja, Fran: “Cuando empecé, no se lo dije a nadie más que a él, llegué a bloquear a mis amigos en Instagram para que no lo viesen”, recuerda Ana, añadiendo que fue su madre la que, cuando se enteró, se encargó de contárselo a todo el mundo para presumir, orgullosa, de su hija artista.

Y no es para menos porque, cuando no llevaba ni un año, el pasado mes de octubre —el primer capítulo es de diciembre de 2023—, Spotify la seleccionó en un océano de “podca­sters” para ser una de las cinco elegidas de su proyecto “Radar”, con el que impulsan a nuevos talentos de toda España. “Tuve suerte porque hay mucha gente que hace cosas con muchísimo trabajo detrás y no tienen esta oportunidad. A mí me encontraron y te promocionan tanto dentro de la plataforma como fuera: redes sociales, eventos...”.

“Tuve suerte porque hay mucha gente que le echa mucho trabajo y no tiene esta oportunidad que a mí sí me dio Spotify"

Para poder hacerse una idea, Ana recuerda que su comunidad de oyentes “iba creciendo más despacito, y tenía entre 100 y 200 escuchas; ahora estoy en las 30.000 o 40.000”, expresa, valorando que la plataforma te impulsa, sí, “pero ya nos dicen que si la gente nos sigue escuchando es porque el contenido les gusta”. En su caso, el trabajo que supone cada episodio se mide en días.

En primer lugar, busca las fuentes informativas: todo el material que se haya publicado sobre el crimen que va a abordar. Desde interrogatorios, si los hay, hasta artículos de prensa de la época, documentales... “Es lo que más tiempo me lleva, con diferencia, junto con la redacción del guión”, reconoce, mientras que grabar y editar es más ágil a medida que ha ido cogiendo soltura, también para hablar delante de la cámara: “Me veo más confiada; al principio, parecía una estatua, y ahora ya soy más natural. Y recibo ‘feedba­ck’ positivo, y eso siempre ayuda”. ¿Y negativo? “También, claro. Pero a los que faltan al respeto, bloqueo rápido”, ríe.

México es el segundo país donde más escuchan las historias de crímenes de Morellana —están en Spotify, Instagram, iVoox, Podimo, Apple Podcast y YouTube—, pero ella todavía se sorprende cuando la reconocen en el parque canino al que va a pasear a su galgo Tokio, como si no le quedase carrera por delante. “Es muchísimo trabajo, pero me encanta. Lo hacía cuando me escuchaban tres personas y ahora, que veo que mi esfuerzo da frutos, es un impulso para seguir”, concluye Ana, nuestra “podc­aster” más internacional.