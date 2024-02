Evacuados un centenar de estudiantes y profesores por un incendio en el CIFP Ferrolterra

Sobre un centenar de personas, entre estudiantes, profesores y personal no docente, tuvieron que ser evacuados en la tarde de este martes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Ferrolterra a causa de un incendio. Tal y como detalló el 112, el incidente tuvo lugar minutos después de las 16.00 horas, al parecer en el interior de un aula.

Así, el primer aviso recibido por la central autonómica fue de un particular que alertaba de una humareda saliendo de las instalaciones, pero que no podía precisar su origen. Este vecino señaló, no obstante, que no parecía haber personas heridas o afectadas por inhalación de humo. Casi en paralelo, el conserje del centro de enseñanza también llamó al 112, indicando que el fuego se había producido en una de las clases y confirmando que no era necesaria asistencia sanitaria.

De este modo, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 se movilizó hasta el punto a los profesionales del cuerpo de Bomberos de Ferrol, a la Policía Local y Nacional y efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Tras la llegada de los servicios de extinción, el 112 volvió a ponerse en contacto con el conserje, que indicó que la totalidad de las personas que estaban en el CIFP ya habían sido evacuadas.

Gracias a la rápida actuación de los bomberos, sobre las 17.00 horas el incendio fue extinguido, por lo que los profesionales realizaron las pertinentes labores de ventilación y control de temperatura para evitar reigniciones.