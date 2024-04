Eugenia Tenenbaum: "La perspectiva de género no está en el currículo de ninguna asignatura"

La figura de Eugenia Tenenbaum es conocida en las redes sociales por su labor de divulgación feminista y ayer fue la encargada de clausurar la Feira do Libro de Ferrol, junto a su amiga, la responsable del perfil de Instagram @lectoralila, con quien presentó su primer libro “La mirada inquieta”. Así pues, la charla se desarrolló de forma distendida durante alrededor de media hora, sobre cuestiones que las atañen profesionalmente, como es la conciencia de género en el arte.

¿Cómo defines tu trabajo?

Soy muy afortunada porque el trabajo me definió a mí. La mayoría de cosas que he hecho estos dos últimos años, he tenido la suerte de que me han llegado. No son cosas que haya buscado, es una de las cosas buenas de ser autónoma. Siempre que el tema entre dentro de mis competencias, me gusta explorar todos los formatos habidos y por haber. Ya sean ponencias, talleres, visitas guiadas o programas de radio. Me atrevo un poco con todo.

¿Recuerdas cuándo comenzaron tus inquietudes en relación al feminismo en el arte?

Fue gracias a una profesora de tercero de carrera, que daba la asignatura de arte desde 1945 hasta la actualidad. Ella introdujo la perspectiva de género y también la de clase en su materia. Yo creo que a muchas de sus alumnas nos abrió un mundo y a mí en concreto, porque a raíz de estas sesiones empecé a tirar del hilo hasta llegar a un punto de no retorno. La perspectiva de género, por desgracia, no está incluida en el currículo de ninguna asignatura. Siempre es la libre decisión del profesorado la que decide introducirla o no.



¿Cómo empezaste a dedicarte a esto?

Empecé de manera bastante orgánica. Desde adolescente, aunque no soy nativa digital, he tenido una relación muy estrecha con las redes sociales. Siempre me ha gustado compartir en ellas lo que hago, lo que leo, lo que me preocupa o lo que me apasiona. Así que a medida que me formaba como historiadora del Arte, empecé a compartir cosas que interesaron a la gente. Lo que hice fue, poco a poco, seguir haciendo lo que había hecho siempre pero intentarlo hacer cada vez mejor.

¿Por qué es interesaste el caso concreto de Picasso, que tratas en tu último libro?

La perspectiva de género no es solo reivindicar a referentes femeninos, también es una herramienta muy útil para entender por qué determinados artistas llegaron a ser tan famosos. La mayoría fue gracias al círculo de mujeres que le rodearon. Me empezó a interesar el trabajo de Dora Maar, que tuvo una relación de maltrato con Picasso y varios años después, la editorial Lunwerg me hizo el encargo de este libro, un compendio de ocho biografías de mujeres que fueron esenciales para el desarrollo de este artista. l