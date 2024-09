Estudiantes y profesores colaboran en una animación contra el acoso escolar

Un grupo de profesores de diferentes países presentó durante la jornada de ayer el proyecto inaugural de animación audiovisual que desarrolla el Centro Universitario de Formación e Innovación Docente –Cufie–, de la UDC, con el objetivo de concienciar al estudiantado de Primaria y Secundaria sobre el acoso escolar.



El acto, que contó con la participación de 18 docentes, tuvo lugar en la casa consistorial y a lo largo de toda esta semana, el Campus Industrial acogerá unas jornadas de aprendizaje, enseñanza y de formación. Se trata de una propuesta que se enmarca en el Proyecto Europeo Erasmus+ “Bullying a Matter of Self Esteem” (BAM) que lidera, en representación de la UDC, la profesora de la Facultade de Enfermaría e Podoloxía del Campus Industrial de Ferrol, María Jesús Movilla Fernández.



El Tirso de Molina fue el centro elegido para el primer testeo de esta creación, que se completará con otras siete. Así, sus estudiantes de 4º de ESO trabajaron en el aula las competencias a la hora de enfrentarse a situaciones concretas de acoso escolar. La animación, que se presentó en la reunión, fue elaborada y guionizada tanto por alumnos como por docentes de diversos centros de enseñanza europeos, de Primaria y Secundaria, así como por un centro de actividades artísticas. Estos participantes proceden de Italia, Serbia, Grecia, Turquía y Alemania.



Gran parte de las citas previstas para estas jornadas de aprendizaje, enseñanza y formación, que son las primeras que se realizan a nivel estatal, se desartrollarán en la Facultade de Enfermaría e Podoloxía. Asimismo, el programa incluye dos sesiones prácticas sobre el uso de las herramientas participativas “Photovoice” y “Bodymap”. Se trata de una propuesta que pretende capacitar al profesorado de los dos niveles de enseñanza en competencias relacionadas con la inteligencia emocional y con las habilidades de comunicación, por su utilidad para la gestión de la problemática.



Además, la Unidade de Investigación en Intervención e Coidado Familiar –Uiicf– tratará el tema de la salud mental infanto-juvenil, mediante la convocatoria de profesorado de la UDC y personal del Sergas, vinculado tanto al Área Sanitaria de Ferrol como de Vigo, en el Campus Industrial. Las jornadas de esta semana se completarán con una visita al Programa Espazo Compartido, localizado en el Campus coruñés, que constituye una apuesta por la inclusión de personas con discapacidad cognitiva en el ámbito formativo universitario.



Proyecto europeo

La propuesta, “que redundará na seguridade e no benestar dos nosos alumnos e alumnas”, según manifestó en la recepción el alcalde, José Manuel Rey Varela, se basa en el fomento de pautas de comportamiento positivas ante este tipo de acciones intencionales y sostenidas en el tiempo. Con este fin, se producen herramientas antibullying como la que se estrenó en el Tirso de Molina. En el Proyecto Europeo Erasmus+ “Bullying a Matter of Self Esteem” (BAM) participa profesorado de la Facultade de Enfermaría e Podoloxía de Ferrol, así como las Facultades de Ciencias da Educación y de Ciencias da Saúde de A Coruña.



Asimismo, en la iniciativa de innovación docente colaboran la Unidade de Investigación e Coidado Familiar –Uiicf–, adscrita a la Facultade de Efermaría e Podoloxía y dirigida por el profesor Valentín Escudero Carranza, aparte del Centro Universitario de Formación e Innovación Docente –Cufie– de la UDC, encabezado por su director José Antonio García Naya.



La Comisión Europea cofinancia el Proyecto Erasmus+ BAM, que cuenta con un presupuesto total de 250.000 euros. En concreto, la Universidade da Coruña dispone de 25.729 euros, que se destinan al incremento de las competencias del profesorado de Primaria y Secundaria en el campo de la inteligencia emocional y de la comunicación ante situaciones de acoso escolar. A mayores de la instrucción de los docentes, la financiación del proyecto servirá para continuar con la elaboración de herramientas didácticas en formato audiovisual, como la animación, que puedan ser usadas con facilidad en las aulas.