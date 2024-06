El equipo Team Cantabria Fuente Fresnedo gana la carrera Greenpower

El equipo Team Cantabria Fuente Fresnedo del IES Fuente Fresnedo de Laredo consiguió ayer en As Pontes imponerse en la primera edición de la Carrera Greenpower de Galicia tanto en la categoría F24, de 11 a 16 años, como en F24+, para concursantes de 16 a 25 años. La Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), se encargó de organizar la cita bajo el paraguas del Campus Industrial de la Universidade da Coruña y en colaboración con la Escudería As Pontes Motorsport. En total, participaron diez equipos gallegos, asturianos, cántabros y madrileños, que mostraron sus ingenios y habilidades en el circuito de karting de la localidad anfitriona.



El objetivo de la carrera era recorrer el mayor número de kilómetros sin que se le agotase la batería a un coche eléctrico construido “desde cero” por los estudiantes de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y universidad o empleando un kit básico proporcionado por Greenpower Iberia que incluía las ruedas, los ejes delantero y trasero, el chasis, el motor y un par de baterías. De este modo, no ganó el equipo más rápido, sino aquel que condujo de la manera más eficiente y sostenible posible, explican desde el Campus Industrial.



Podios y premios

Los equipos de la categoría F24 tuvieron que superar dos pruebas de resistencia de 90 minutos cada una, cambiando de conductor o conductora en algún momento de la prueba. Los de la categoría F24+ también tuvieron que afrontar otras dos pruebas de resistencia, en este caso de 60 minutos, aunque sin la obligatoriedad de cambiar de piloto.



En la categoría F24 (de 11 a 16 años), el podio lo encabezó el Team Cantabria Fuente Fresnedo, de Laredo, seguido de Greenpower Tajamar-Black Sparks, del centro Tajamar de Puente de Vallecas, en Madrid, y de Comet Gen, de la asociación Llume Yerbata, de la localidad asturiana de Bimenes.



En la categoría de “mayores”, la clasificación la lideró también el Team Cantabria Fuente Fresnedo. El segundo premio fue para el grupo Abrente Gp, del IES O Ribeiro, de Ribadavia, y los anfitriones del Kastro Sport Team, del instituto Castro da Uz.



Además, hubo otros premios en las categorías de “Best Presented Team”, que ganó Kartxunquiño, del CIFP A Xunqueira de Pontevedra; Best Bodywork, que ganaron los ViVeiRo KRt & Co, del IES María Sarmiento; “Greenest Bodywork”, que se adjudicaron los Kartlonga del instituto Vilalonga de Sanxenxo; “Best Engineered Car”, que ganó el Ordes Automoción, del instituto de este concello coruñés; “Best Engineered Kit Car, que se quedó en la Politécnica de Ferrol y su EPEF Racing Team; y también en la “Spirit of Greenpower”, del que fue merecedor el Comet Gen de la asociación Llume Yerbata de Bimenes, en Asturias.