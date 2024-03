Un equipo de Narón y otro de Ourense, ganadores de la X First Lego League Galicia

El pabellón de Esteiro acogió ayer parte de la décima edición de la First Lego League Galicia, un evento que volvió a congregar a 300 niños y jóvenes de entre 4 y 16 años llegados de toda la comunidad gallega.

En total midieron sus fuerzas y buen hacer 43 equipos, 25 de ellos en la categoría Challenge, 16 en la Explore y 2 en la Discover. Asimismo, la facultad de Humanidades acogió el desarrollo de los proyectos de Innovación, mientras que la entrega de premios se desarrolló en el Auditorio a primera hora de la tarde, en presencia de familiares de los participantes y autoridades.



Tras una mañana repleta de presentaciones, pruebas y muchos nervios el equipo G4z4f4nt4sm4s, de la escuela mutidisciplinar Gazapo de Narón https://gazapo.gal se hizo con el primer premio “Ingeniera Soy” del certamen. Por su parte, el equipo Elementals, de la academia Captioma de Ourense http//captioma.com logró el segundo premio “Universidade da Coruña”. De este modo, los dos equipos han logrado clasificarse para tomar parte en la gran final nacional que se celebrará el próximo 16 de marzo en el edificio del Paraninfo de la Universidad de Alicantehttps://www.ua.es.



El evento estuvo coordinado en esta ocasión por el profesor José Antonio Becerra Permuy y, como en anteriores ocasiones pudo seguirse en directo a través del canal de Youtube de la First Lego League Galicia. http://www.firstlegoleague.gal



El rector de la Universidade de A Coruña Ricardo Cao y la vicerrectora del Campus de Ferrol, Ana Ares, fueron los encargados de entregar los diplomas y los premios a los dos equipos ganadores. La Universidade aprovechó la ocasión para dar a conocer también la oferta académica proyectando información sobre el campus de Ferrol y la UDC en las pantallas del pabellón.



Los participantes vivieron momentos de gran emoción y nervios durante el desarrollo de las diferentes pruebas pero en todo momento reinó el habitual ambiente de compañerismo que rodea a estas citas.

Además de los equipos que representarán a Galicia, estos son los ganadores de las diferentes categorías: Primer Premio Concello de Ferrol aos Valores FIRST –Las Acacias BOT, Colexio Montecastelo (Vigo)–; Segundo Premio Deputación da Coruña aos Valores FIRST –Mega Riveira Super Lego, Mega Ribeira (Ribeira)–; Primer Premio Xunta de Galicia ao Proxecto de Innovación –Os robots do pazo, IES de Fene–; Segundo Premio Icoiig ao Proxecto de Innovación –Pintuz4pos, Gazapo Xestión (Narón)–; Primer Premio ao Deseño do Robot –MontecasteloBOT, Colexio Montecastelo (Vigo)–; Segundo Premio ao Deseño do Robot –Mega Builer Team, Mega Riveira (Ribeira)–; Premio ao Comportamento do Robot – Mega Builer Team, Mega Riveira (Ribeira)–; Premio Gabadi á Execelencia en Enxeñaría –Robtigueira, IES de Ortigueira–; Premio PuntoGal ás Novas Promesas –Ctrl+T, IES As Telleiras (Narón)–, Premio ao adestrador/a –Teresa Cercido Galdo de Ctrl+T–; Nominación National Innovation Award –Os robots do pazo, IES de Fene–.