Equiocio espera recuperar la asistencia previa a la pandemia y volverá a tener música en vivo

La edición de 2022 de Equiocio se celebrará en el Campo das Cabazas, en Covas, del jueves al domingo, ya sin restricciones y con la certeza de poder recuperar la asistencia de los años previos a la pandemia. El certamen se presentó ayer públicamente en el Torrente Ballester, con presencia de autoridades y patrocinadores, destacando su aportación no solo al mundo de la hípica, sino también al desarrollo turístico y también a la sostenibilidad, la solidaridad y la inclusión social.



En el ámbito ecuestre se contará con 260 jinetes y 285 caballos en competición, batiendo todos los récords de salida a pista (320 diarias), en lo que el director técnico del certamen, Federico Pérez-Lago, calificó como “todo un reto logístico”. También se multiplicará la participación de deportistas del resto del país, sobre todo en el concurso de saltos y en el de ponis.



En la parte social, Equiocio refuerza la línea mantenida en los últimos años, en los que se ha convertido además en un escaparate turístico para la comarca y en un espacio de visibilidad para entidades sociales y su trabajo. Un total de 22 asociaciones sociosanitarias y culturales participarán de forma activa, a través de exposiciones y talleres en los que enseñan a los visitantes su labor. "Somos una plataforma de consciencia, sostenibilidad e igualdad", apuntaba ayer Beatriz Dorrio, en representación de las entidades.

Conciertos y gastronomía



En cuanto a las actividades, el programa incluye más de 40 propuestas diferentes para distintos públicos, como son rutas en bicicleta de montaña, senderismo, charlas o proyecciones cinematográficas. Una de las novedades es la recuperación de los conciertos nocturnos, que tendrán como protagonistas a Mos, Malditos Pendejos, Susana Adalid y Los Limones.



Además, habrá una oferta gastronómica auspiciada por la Consellería do Mar, ya que se contará con el espacio de degustaciones “Galicia sabe Amar”, en la que se promociona la calidad de pescados y mariscos de Galicia, óptimos para una dieta saludable, y se ensalza la pesca como actividad sostenible.



Como escaparate turístico de promoción del Xeodestino Ferrolterra, Equiocio contará con stands turísticos de ocho municipios pertenecientes a la Mancomunidade de Concellos de la Comarca de Ferrol. La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, valoró en este sentido las posibilidades que ofrece Equiocio de “desfrutar do deporte en contacto coa natureza” y agradeció el esfuerzo que realizan para difundir el Camiño Inglés.



También el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, se refirió al evento como “un referente óptimo para poñer en valor o patrimonio e a paisaxe e colaborar na dinamización do rural”. El primer edil resaltó la calidad de la prueba ecuestre pero también el compromiso “coa sociedade, co patrimonio e co medio ambiente”.



En representación de Gadis, Hijos de Rivera y Coca Cola participaron José Carlos Díaz Arnau, Goretti Castro y Gema Domínguez, respectivamente, quienes destacaron Equiocio como ejemplo de colaboración público-privada, su vocación de ir más allá de lo deportivo para ayudar a los demás y su apuesta por la sostenibilidad.