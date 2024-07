Equiocio cumple 33 años convertido en referente del ocio familiar en el Campo de As Cabazas

Equiocio vuelve a abrir sus puertas mañana jueves en el Campo de As Cabazas, el lugar en el que nació hace más de tres décadas. Cumple 33 años con una edición en la que, aseguró este martes el director deportivo del certamen, Federico Pérez Lago, consolida su posición como referente del ocio familiar en el verano ferrolano y de su entorno, un espacio de propuestas y entidades que ha ido conquistando desde su esencia, que es la competición hípica.



“Se ha hecho grande”, dijo Pérez Lago, “gracias a la implicación de empresas e instituciones a lo largo de todos estos años”, una tarea de acumulación en el que su hermana Ana ha sido determinante. “Trabaja todo el año para conseguir que Equiocio sea lo que es hoy”, aseguró, en referencia a la amplia y prácticamente continuada actividad del certamen muchas semanas antes de su celebración.



Tras desgranar los hitos más relevantes de un programa que también se ha ido desvelando a lo largo de las últimas jornadas, Pérez Lago apuntó que este jueves la jornada será eminentemente familiar y que el viernes dará comienzo la competición deportiva en sí. Habrá cerca de 260 caballos y ponys y unos 280 jinetes, una diferencia que se debe a que algunos de los más pequeños comparten equino. Además de gallegos y jinetes procedentes de diferentes puntos de España habrá también una fuerte presencia, como es también habitual, de portugueses, con una aparición “muy especial” para Pérez Lago, la de Miguel Viana, ganador en las ediciones de 1999 y 2000, entonces en FIMO. “Vuelve por primera vez desde 2010 y lo hará con un grupo de jinetes muy potente”, dijo.



Patrocinios

En representación de los patrocinadores privados intervinieron José Carlos Díaz Arnau, consejero y delegado del área de Gadis en Ferrol, quien recordó que el apoyo del grupo de distribución suma ya 25 años y se fundamenta en unos “valores compartidos, como el respeto al medio ambiente, la vida saludable y la tradición familiar”. Además, adelantó que ofrecerán una propuesta nueva, un taller de huerto en el que se trabajará con hasta 52 variedades de vegetales.

Los “valores comunes” son también el motivo de la implicación de Estrella Galicia. Su responsable de medios, Loreto Rodríguez, puso en valor el “impacto positivo y el apoyo al ocio en familia” de Equiocio y agradeció el “coraje” de la organización por “seguir poniendo a Ferrol y a Galicia en el mapa de este tipo de eventos”.



Por la parte institucional, la diputada provincial de Emprego, Rosana García, también habló sobre los puntos en común que comparten la institución y el certamen, en concreto la “aposta polo territorio, o turismo sustentable e o deporte, pero tamén o compromiso social” de toda esa actividad. La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, recordó los orígenes deportivos de la cita y su “crececemento significativo” en todo este tiempo hacia los ámbitos cultural, ambiental y, sobre todo, de ocio. “Soubo adaptarse aos tempos, pero mantendo a súa esencia”, dijo. Además de destacar su capacidad de “dinamizar economicamente” la zona, volvió a incidir en la importancia de profundizar en la “colaboración público-privada”.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se encargó de cerrar el acto y lo hizo animando a todos a visitar “un destino turístico magnífico, unha terra única”. “Que hoxe esteamos aquí representantes das administracións e da empresa privada é a demostración de que xuntos somos capaces de facer grandes cousas”, apuntó.



“Tiven a sorte de ver como este proxecto foi medrando, e podo dicir que o importante nun proxecto non é empezalo, senón ser capaces de que cada ano vaia sumando máis persoas porque dese xeito é como se fan máis grandes”, añadió. Rey Varela se refirió al intenso mes de agosto que viene. “Vai ser moi importante na nosa cidade, e imos presentar Ferrol e Covas como lugares únicos para poder gozar do deporte, da natureza, do medio ambiente, da familia, da solidariedade e da conciliación”, concluyó.

Buses desde la Plaza de Galicia a las 10.00 y a las 15.30

La actividad en Equiocio comienza el jueves al mediodía con el inicio del Espazo Eco Maker, en el que los participantes aprenderán a hacer construcciones con materiales reciclados, así como conocer los secretos de la robótica con Lego, personalizar ropa o impresión 3D. Y quienes deseen acudir podrán hacerlo en el servicio de buses que pone la Xunta de Galicia para evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado.



Así, los cuatro días que dure el evento habrá dos salidas, a las 10.00 y a las 15.30 horas, desde la Plaza de Galicia –Correos–. y dos de vuelta, a las 16.00 y a las 21.00 horas. En este caso partirán del lugar de A Pedreira.



“Esta actuación da Xunta non só dará resposta ás necesidades de mobilidade dos asistentes ao Equiocio, senón que, unha vez máis, contribuirá á redución do tráfico nas estradas, favorecendo un transporte máis seguro e sostible”, indican fuentes del gobierno autonómico.



La información sobre las condiciones del servicio puede consultarse en www.bus.gal.