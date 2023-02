Enrique Ramil: “Al final me podré quitar la espinita de actuar en el soñado Jofre”

Dice que cuando cantaba en las calles de Londres, en los días más grises de lluvia y frío, cerraba los ojos y se imaginaba que estaba actuando en el Jofre. Era su manera de sobrellevar aquellos momentos de música a la intemperie. Ahora, ese teatro en el que tantas veces soñó actuar “y que se me seguía resistiendo”, le abre sus puertas de par en par para ofrecer su nuevo espectáculo. “Al fin me podré quitar esa espinita”, afirma.



Enrique Ramil (Ares, 1984) se sube hoy –20.30 horas– al emblemático escenario ferrolano con su propuesta “Señoras de la canción”, un viaje de una hora y media por su imaginario, a través de la música de reconocidas artistas que marcaron su historia personal y artística como Rocío Jurado, Diana Navarro, Jeanette, Ella Fitzgerald o Mónica Naranjo, entre otras.



Busca, con este nuevo proyecto, “convertir en fortaleza aquello por lo que me sentí señalado toda la vida, por hacer cosas de chica, de mujer, por cantar canciones de señora... pues sí, las canto y no pasa nada”, asevera. Lleva, eso sí, el repertorio a su terreno, “intentando hacer justicia a las canciones” de algunas de sus más admiradas artistas.



Colaboraciones

Ramil estará acompañado esta tarde por once músicos. Contará también con alguna que otra colaboración especial, como el grupo Faltriqueira, con quien interpretará “É verán”, su particular versión gallega del “Summertime”; o las cantantes Aixa Romay, Nuria Boreal, Loli Nogueira y el dúo As Ramilettes, entre otras.



Tras haber residido en Londres, Marbella, Miami o México, el cantante está pasando ahora una temporada en Ares. “Me voy moviendo por donde me va saliendo trabajo, pero la verdad es que entre la pandemia y los años que estuve sin poder pasar las Navidades en casa, en noviembre decidí que me iba a quedar aquí, como mínimo, hasta el estreno del espectáculo en el Jofre”, comenta. Una vez estrenado esta tarde en el Jofre, espera poder llevar su espectáculo a otros lugares de España y también cuando regrese a Latinoamérica, una tierra en la que se siente muy a gusto, muy querido y valorado y en la que ha podido trabajar con destacados profesionales del sector. “En España todavía no siento ese reconocimiento”, manifiesta.



Ramil, con más de quince años de trayectoria artística y cuya popularidad está muy ligada, en sus inicios, a su paso por concursos televisivos como La Batalla de los Coros, Operación Triunfo, Factor X o Tierra de Talento, del que fue ganador, compagina su carrera musical con la docencia, que ofrece a través de su academia online.