Enfrentamiento entre PSOE y PP por las obras de aglomerado en Catabois

El proyecto de reparación del aglomerado de la carretera de Catabois, procedente del anterior mandato y que el actual ejecutivo ferrolano heredó y amplió, volvió a enfrentar ayer a los grupos municipales socialista y popular. Así, el edil del PSOE Julián Reina, anterior responsable de Urbanismo, alertó, por medio de un comunicado, de que existía la posibilidad de que las obras no lleguen a ejecutarse “por estar rematado o prazo do contrato”.



En este sentido, el concejal recordó que, cuando su grupo dejó el gobierno, “o proxecto xa estaba rematado” e incluido en una de las líneas POS de la Diputación. No obstante, el actual ejecutivo decidió modificarlo, lo que retrasó la licitación de las obras hasta el pasado mes de septiembre y la formalización del contrato a noviembre. Sin embargo, a causa del mal tiempo, los trabajos, que debían comenzar el 19 de diciembre, se siguieron postergando y, a día de hoy, aún no han arrancado. De este modo, Reina plantea que, si el plazo de ejecución era de dos meses, al finalizar dicho período, de no empezar las obras, podrían no acometerse.



Así, los socialistas demandan al gobierno ferrolano que “aclare a situación contractual da estrada de Catabois” y que se realicen los trabajos “na maior brevidade posible”.

“Fake news”



Por su parte, desde el Consistorio se lamentó que el grupo socialista “continúe con sus campañas de bulos y fake news”, aclarando que, “como se recoge en los procesos administrativos, los contratos no se extinguen por caducidad, sino por cumplimiento o por resolución”.



De esta forma, los populares acusaron al PSOE de “desear que a la ciudad le vaya mal y no se puedan llevar a cabo las inversiones comprometidas”, afirmando al mismo tiempo que “hace muchos años” que Ferrol no “cuenta con proyectos y financiamiento” para los mismos.