Educación prevé inversiones por 4,6 millones, sin contar Ferrol Vello

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional tiene programadas inversiones en tres centros educativos de la comarca por valor de 4,6 millones, a los que habrá que sumar en su momento la construcción del pabellón polideportivo del IES Ferrol Vello, cuyo presupuesto está todavía por definir.



El conselleiro Román Rodríguez explicó que estas actuaciones, que se suman a otras ya finalizadas o en marcha (este último es el caso de Ferrolterra, el CPI As Mirandas, con más de tres millones de inversión, y el CIFP Fraga do Eume, con 377.000 euros), forman parte del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica con el que la Xunta quiere “adaptar as instalacións educativas ás novas realidades do ensino na actualidade”.



En lo que respecta a las intervenciones planeadas, destaca, por su cuantía, la que se acometerá en el CIFP Ferrolterra. Está presupuestada en 2,5 millones y supondrá la ampliación del centro, aunque todavía quedan “detalles por concretar” antes de proceder a la licitación de la obra.



Por inversión, le sigue el proyecto de ampliación y rehabilitación integral del CIFP Leixa, al que Educación destinará 1,5 millones.



Las otras dos intervenciones previstas en la comarca, en este caso en Ferrol, tienen un carácter deportivo. En el IES Ricardo Carvalho Calero de Caranza se instalará una cubierta para las clases de Educación Física y el gimnasio de la planta alta se transformará en aulario. En esta actuación se invertirán alrededor de 650.000 euros.



Sin pabellón

El que no se ha podido concretar todavía, según explican fuentes de la Consellería, es el proyecto del instituto de Ferrol Vello, que, como se recordará, no dispone de un espacio –ni siquiera un gimnasio– en el que poder impartir las clases de Educación Física. Desde hace muchos años, un autobús traslada al alumnado a las instalaciones de FIMO para poder desarrollarlas.



Algo más tendrán que esperar las obras en los IES Sofía Casanova, Concepción Arenal y el CIFP Rodolfo Ucha. El pasado mes de diciembre, en una visita a la ciudad naval, Román Rodríguez había anunciado estas actuaciones. En el primero de ellos se aludía a una rehabilitación integral dotada con 1,5 millones, mientras que en el Concepción Arenal se hablaba de dotar al instituto de una pista cubierta, aunque sin cuantificar la inversión, que sí se hacía con el CIFP Rodolfo Ucha de Caranza, con 700.000 euros para reformar las cubiertas del edificio.

Los centros concertados Cristo Rey y Luis Vives pierden una unidad

La orden por la que se modifican los conciertos educativos con los centros docentes privados de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria, así como educación especial y FP publicada el pasado 21 de agosto reduce sendas unidades en los centros CPR Plurilingüe Cristo Rey y CPR Luis Vives para el próximo curso.



Según el documento, en el colegio ferrolano se suprime el concierto en una unidad de Infantil y, en el eumés, otra en Primaria.



En principio, ambas medidas tendrán vigencia hasta el final del curso 2028/2029, si bien es modificable atendiendo a una serie de supuestos.



En el conjunto de Galicia se mantiene el equilibrio del curso pasado. En el caso de Educación Infantil, se suprimen dos unidades (una de ellas el Cristo Rey) y se incrementa una en un centro de Ourense. En los niveles de Primaria y Secundaria hay empate entre unidades suprimidas y creadas: desaparece el concierto para siete aulas y se aumenta en otros tantos, aunque se incrementan horas de orientación en dos colegios de Culleredo y Coles.



Además, se han desestimado 33 solicitudes de modificación o suscripción de concierto, si bien ninguna de ellas afecta a un centro de la ciudad y comarca.