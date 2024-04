El eclipse total de 2026 sitúa a Ferrol en el punto de mira de navieras, expertos y turistas en general

Ferrol va a ser uno de los enclaves privilegiados para disfrutar de un evento astronómico de alto nivel; el primer eclipse total que se podrá ver en estas latitudes desde el año 1912. Así, Galicia quedará dividida por una diagonal entre A Coruña y Ourense. De este modo, se contempla que la parte más al noroeste, entre Ferrol y Ribadeo, sea la zona en la que mejor se observará este fenómeno. Junto a esta área de Galicia, también en las islas más occidentales de Canarias se podrá observar el eclipse en total magnitud.



Esta exposición tan importante al eclipse convertirá a Ferrol en polo de atracción para quienes persiguen y estudian este tipo de fenómenos que nos regala la naturaleza, miles de personas de todo el mundo estarán muy pendientes de ello y muchos querrán vivirlo desde aquí, desde el mejor escenario en la costa ferrolana, que va a ser un punto estratégico, el centro neurálgico para el avistamiento, no solo del país, también del resto de Europa y hasta del mundo.



En otros puntos de la geografía gallega también disfrutarán del fenómeno pero el eclipse se podrá ver como si de un parcial se tratara, no con la magnitud de la costa local.



La comunidad astronómica ya ha bautizado a este fenómeno de 2026 como el “Gran eclipse español” y muchos ya organizan sus viajes para esa fecha. Este acontecimiento global lo han tenido en cuenta también navieras como la británica P&O Cruises, que ya propone entre sus múltiples itinerarios un crucero de 14 días con parada en el puerto de Ferrol el día 12 de agosto, justo la jornada en la que tendrá lugar el eclipse total. El viaje, con destino España y Portugal partirá el 8 de agosto de puerto de Southampton, haciendo escala en Santander, Gijón y Ferrol, en el que será el 5º día de travesía y donde esperan poder disfrutar del eclipse total, como anuncian en su página web. El crucero seguirá después hacia Portugal antes de iniciar el regreso. Este viaje se oferta desde 1.299 euros por persona.

La voz del experto



La alineación de luna, sol y Tierra tendrá lugar durante la tarde, como precisa el experto en astronomía Paulino Gasalla, quien asegura que “si ese día está despexado e fai bo tempo quedo a velo en Ferrol, por suposto, pero si o día está algo anubrado trasládome onde faga falta, non quero perdelo”, apunta. Gasalla sostiene que, aunque se verá perfectamente, que esté despejado ayudará a percibir mejor cómo se hace de noche de repente y cómo vuelve a “amanecer”. El eclipse tendrá lugar por la tarde y durará poco más de un minuto, como precisa Gasalla. “Haberá algún punto de Asturias no se que poda ver algo máis de tempo”, afirma.



Paulino Gasalla considera que el fenómeno va a atraer a “moitísima xente a España e Galicia” y recuerda, además, que el eclipse va a coincidir con otro fenómeno astronómico muy importante como es la lluvia de las Perseidas. “Eu xa me visualizo observando algunha perseida no tempo no que a terra queda a oscuras polo eclipse, sería algo realmente marabilloso”, vaticina.