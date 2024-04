La doble escala del “Nansen” y el “Aurora” inaugura la temporada de cruceros en Ferrol

La doble escala protagonizada por el “Nansen” y el “Aurora” inauguró la temporada alta de cruceros en el puerto de Ferrol, que ayer, y después de tres cancelaciones en lo que va de año, recibió con los brazos abiertos a las más de 2.400 personas que forman parte de su pasaje.



El buen tiempo animó a muchos de los turistas que optaron por quedarse en la ciudad a pasear por las calles del centro desde primera hora de la mañana. Algunos de los grupos recibían las explicaciones de los guías y otros se decantaron por las terrazas o por hacer alguna compra. A partir del mediodía, la presencia de cruceristas fue menguando; los que viajan en el buque más grande, el “Aurora”, de la naviera P&O, con un pasaje cercano a las 1.900 personas, zarparon con destino a Southampton, a las cinco de la tarde; los del “Nansen”, estiraron más la escala y no salieron hasta tres horas más tarde.



Con estas dos llegadas, las primeras y últimas de abril, el puerto calienta motores para su mes grande, mayo. En él visitarán la ciudad ocho trasatlánticos con una capacidad aproximada de 6.500 pasajeros. Cerca de la mitad –alrededor de 2.900– de todos ellos desembarcarán del “Mein Schiff 1”, de la naviera alemana TUI, el día 12, aunque no será este el buque que estrene el mes de mayo, sino el más modesto “Seaborun Ovation”, con 640 pasajeros a bordo.



Al igual que ayer, el próximo mes asistirá a un par de dobles escalas. La primera, el Día das Letras Galegas, con las visitas del “Amera” y del “SH Vega”; la segunda, en el cierre, el día 30, con el “Star Legend” y el “Ambition”. Nunca antes en la historia crucerística del puerto se había concentrado tal número de escalas simultáneas: cuando finalice mayo habrán sido tres en apenas cinco semanas.

Si no hay cambios, este 2024 será el que más escalas recibirá el puerto



Tras esas fechas, y siempre según las previsiones, que pueden cambiar atendiendo a diferentes factores –entre ellos, la meteorología– aún atracarán en la dársena de Curuxeiras otros 15 trasatlánticos, hasta un total de 26 escalas en un año, el que más desde que en 2004 el puerto se abrió a este sector.

Desde el 1 de febrero de ese, en el que el “Black Prince” atracó en Curuxeiras, el puerto de Ferrol ha recibido más de 200.000 cruceristas en algo las algo más de 200 escalas registradas, sin contar las del presente año.



La llegada de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao a este sector fue tardía y compleja, pero a partir, sobre todo, de 2011 recibió un impulso que sólo se quebraría el año de la pandemia y el siguiente.

El número de navieras interesadas se ha diversificado, como también las fechas en las que aquellas optan por Ferrol como destino.

El eclipse total que habrá en 2026 sitúa a la ciudad en el punto de mira de las navieras

Ferrol va a ser uno de los enclaves privilegiados para disfrutar de un evento astronómico de alto nivel; el primer eclipse total que se podrá ver en estas latitudes desde el año 1912. Así, Galicia quedará dividida por una diagonal entre A Coruña y Ourense. De este modo, se contempla que la parte más al noroeste, entre Ferrol y Ribadeo, sea la zona en la que mejor se observará este fenómeno. Junto a esta área de Galicia, también en las islas más occidentales de Canarias se podrá observar el eclipse en total magnitud.



Esta exposición tan importante al eclipse convertirá a Ferrol en polo de atracción para quienes persiguen y estudian este tipo de fenómenos que nos regala la naturaleza, miles de personas de todo el mundo estarán muy pendientes de ello y muchos querrán vivirlo desde aquí, desde el mejor escenario en la costa ferrolana, que va a ser un punto estratégico, el centro neurálgico para el avistamiento, no solo del país, también del resto de Europa y hasta del mundo.



En otros puntos de la geografía gallega también disfrutarán del fenómeno pero el eclipse se podrá ver como si de un parcial se tratara, no con la magnitud de la costa local.



La comunidad astronómica ya ha bautizado a este fenómeno de 2026 como el “Gran eclipse español” y muchos ya organizan sus viajes para esa fecha. Este acontecimiento global lo han tenido en cuenta también navieras como la británica P&O Cruises, que ya propone entre sus múltiples itinerarios un crucero de 14 días con parada en el puerto de Ferrol el día 12 de agosto, justo la jornada en la que tendrá lugar el eclipse total. El viaje, con destino España y Portugal partirá el 8 de agosto de puerto de Southampton, haciendo escala en Santander, Gijón y Ferrol, en el que será el 5º día de travesía y donde esperan poder disfrutar del eclipse total, como anuncian en su página web. El crucero seguirá después hacia Portugal antes de iniciar el regreso. Este viaje se oferta desde 1.299 euros por persona.



La alineación de luna, sol y Tierra tendrá lugar durante la tarde, como precisa el experto en astronomía Paulino Gasalla, quien asegura que “si ese día está despexado e fai bo tempo quedo a velo en Ferrol, por suposto, pero si o día está algo anubrado trasládome onde faga falta, non quero perdelo”, apunta. Gasalla sostiene que, aunque se verá perfectamente, que esté despejado ayudará a percibir mejor cómo se hace de noche de repente y cómo vuelve a “amanecer”. El eclipse tendrá lugar por la tarde y durará poco más de un minuto, como precisa Gasalla. “Haberá algún punto de Asturias no se que poda ver algo máis de tempo”, afirma.



Paulino Gasalla considera que el fenómeno va a atraer a “moitísima xente a España e Galicia” y recuerda, además, que el eclipse va a coincidir con otro fenómeno astronómico muy importante como es la lluvia de las Perseidas. “Eu xa me visualizo observando algunha perseida no tempo no que a terra queda a oscuras polo eclipse, sería algo realmente marabilloso”, vaticina.