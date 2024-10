DT Autopro, Oaxis, Dale Candela y Ópticas Noroeste, premios Ferrolterra Emprende

La gala de la novena edición de los premios Ferrolterra Emprende que convoca la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) distinguió ayer a las firmas DT Autopro (taller especializado en neumáticos y mecánica rápida) en la categoría de iniciativa; a Oaxis Grupo (firma que combina gastronomía con entretenimiento) en la de joven empresario, así como a Dale Candela (organización de eventos deportivos) en el capítulo de innovación y Ópticas Noroeste por su trabajo en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial.

Fueron los cuatro reconocimientos que se seleccionaron de un total de catorce candidaturas.



La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, acudió a la cita y destacó en su intervención la colaboración de la administración autonómica con AJE “á hora de impulsar o emprendemento e a xeración de emprego nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal”, poniendo en valor iniciativas como los “Polos de emprendemento, no caso do de Ferrol, con máis de 370 proxectos atendidos desde a súa posta en funcionamento en 2022, ou as diferentes convocatorias de axudas como exemplos das políticas da Xunta a prol do fomento do emprendemento”.



Además, Aneiros avanzó que, de cara al año que viene, la Xunta dará un “novo impulso ao traballo dos autónomos” a través de medidas encaminadas a la “simplificación nunha única convocatoria das axudas específicas para este sector, cunha partida de 40 millóns que se complementará coas destinadas ao emprendemento neste colectivo ata superar os 60 anuais”.



Tras la gala, los asistentes se desplazaron a la sede de Afundación para disfrutar de un cóctel. AJE puso de manifiesto el nivel de las candidaturas y la dificultad de la elección.

“Somos unha cidade traballadora”

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó en la gala de los premios el “carácter traballador” de una ciudad “que loita cada día por conseguir oportunidades de futuro”, unos valores reconocibles “nos candidatos a estes premios que recoñecen o esforzo, a imaxinación, a innovación, a tenacidade e o traballo que hai detrás de toda empresa”. Tras destacar que las iniciativas seleccionadas para estos galardones “contribúen á economía local e a que Ferrol se asocie a progreso, innovación e futuro”, el regidor comprometió el “respaldo” del Concello con medidas como agilizar las licencias.