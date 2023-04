¿Por dónde circularán los buses con el corte de tráfico de la avenida de entrada a la ciudad?

El corte de la avenida de As Pías afecta no solo a la circulación de los vehículos particulares sino a los servicios de transporte público, que ya han dado a conocer las alternativas.

En las líneas interurbanas, que operan con Alsa, la línea D no sufrirá alteraciones y servirá, además, como opción para desplazarse a la estación de autobuses, de donde partirán ahora todos los servicios a otras ciudades, debido a que parte cada hora de Caranza desde las 6.20 hasta las 22.00 horas y deja a los pasajeros en la estación de tren, con lo que queda muy cerca de la de buses. El inconveniente: el largo recorrido que hace que llegue a su destino 25 minutos más tarde –a menos cuarto, cada hora–.

La línea C mantiene sus paradas hasta el momento en el que se produzca el corte del puente de la calle Nueva –dentro de tres meses aproximadamente–. Comienza su ruta a las 6.15 de la mañana, cada 20 minutos, y la parada más cercana para desplazarse hasta la estación será bajarse en Pérez Villamil.



En cuanto a los buses de distancias cortas de Monbus, Arriva y Morán, el tramo cortado de As Pías se suple con paradas en Telleiras y Centro de Salud, ya que el bus pasará por al avenida Castelao. Casa del Deporte y Telleiras serán los puntos fijados para bajarse en el barrio de Caranza.



Los servicios de Monbus que se dirigen a A Coruña, Santiago, Vigo, Betanzos y Pontedeume, partirán desde hoy todos de la estación y para los usuarios que cogen el primer bus de la mañana, saldrá un servicio de Alsa de Caranza a las 6.00, hasta la estación de autobuses, con llegada a las 6.15 horas. Las paradas serán Masaya, Instituto, Centro Cívico, Casa del Deporte y Tellerias.

Este servicio permitirá a los usuarios enlazar con las cuatro líneas que conectan Ferrol con A Coruña en esa franja horaria.

Con respecto a los horarios, se mantendrán como habitualmente en todas las operadoras de las distintas líneas