Don Gonzalo vuelve a la ciudad que lo “hizo” para tomarse un último té con todos los ferrolanos

Después de su periplo por Madrid, don Gonzalo ha vuelto a pasear por esta “tierra aldeana” que comparte ya con sus muertos, aquella que alguna vez llamó “Villarreal de la Mar” en sus novelas. Donde está su “centro”, su “origen”, el recuerdo de las mujeres a las que escuchaba escondido bajo las faldas de la mesa camilla y también el de los pescadores del muelle.



“Ferrol me fecit”, decía nuestro vecino Torrente Ballester, un ferrolano de Serantes al que conoceremos un poco más después de compartir un té con él y sus huellas, en forma de objetos, libros y fotografías, en el centro cultural que lleva su nombre. La exposición “La travesía de un creador” abrió sus puertas este sábado después de haberse estrenado en la Biblioteca Nacional y podrá visitarse hasta el 30 de abril, suponiendo un recorrido imprescindible para comprobar —si todavía se albergan dudas— hasta qué punto la ciudad naval fue determinante en la obra torrentiana.



El alcalde, José Manuel Rey Varela, ejerció de anfitrión junto al concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, recibiendo a la familia del escritor y a los comisarios de la muestra, Carmen Becerra y Darío Villanueva. Tampoco quisieron faltar a la cita el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, así como la delegada de la Xunta, Martina Aneiros, y otros representantes municipales.

“Un luxo”



“É unha satisfacción para Ferrol volver á orixe de Gonzalo Torrente”, valoró el regidor, recordando una vez más la definición torrentiana de Ferrol que más le gusta, aquella que dice que es una “cidade lóxica enclavada nunha terra máxica”. Trasladando que el centro cultural “pronto ascenderá a Museo da Cidade”, calificó al escritor como uno de los “moitos veciños ilustres que nos fixeron un pouco máis grandes”.

Instante de las intervenciones, que se produjeron antes de recorrer la muestra con Becerra como “cicerone” | JORGE MEIS

Apeló además Rey Varela a la “xenerosidade da familia” y se dirigió a ellos para reiterarles que “Ferrol sempre será a vosa casa e a figura do voso pai perdurará para sempre”. No escatimó, como el resto de las voces, elogios para el edil Ponte Far que es uno de los grandes estudiosos de la obra de Torrente Ballester: “É un luxo contar cunha persoa da súa traxectoria intelectual e cultural”.

Por su parte, el concejal, al que se le vio especialmente emocionado al abrir el turno de intervenciones en el atril, confesó que “poucas veces me costou tanto ser breve” al haber supuesto un reto para él condensar en pocos minutos la relación de Torrente con Ferrol: “A satisfacción natural triplícase porque esta cidade non esqueceu nunca a súa memoria. Honrou a don Gonzalo en vida e tamén na súa morte”, sostuvo.



En este sentido, el también profesor quiso centrarse en lo que consideró un hito por no darse nada semejante en ningún otro lugar: “Desde o seu pasamento en 1999, cada 27 de xaneiro, o alcalde dese momento —e foron uns cantos—, a corporación municipal, un grupo de gaiteiros do Real Coro Toxos e Froles, amigos e lectores agradecidos acoden ao cemiterio de Serantes a recordalo. Non importou nunca a cor do goberno, estivo por riba o desexo de honrar a un gran escritor”.



Por su parte, Diego Calvo encumbró al ferrolano como “un dos mellores autores da literatura española do século XX”, valorando su “gran legado” y poniendo el foco en la necesidad de que las nuevas generaciones “coñezan un pouco máis a súa figura, o seu propio universo, porque é un referente que sempre escribiu innovando e con moito humor e ironía”.

Recordó el conselleiro la predilección del autor de “Los gozos y las sombras” por las tradiciones gallegas, destacando que fue uno de los autores que más páginas sobre Galicia dejó escritas y remarcando que, actualmente, nuestras letras están viviendo un “novo rexurdir”.

Reedición



Fernanda Torrente Sánchez-Guisande, hija del autor de “La saga/fuga de J. B.” y presidenta de la fundación que lleva su nombre y tiene la sede en Santiago de Compostela, también espera que la exposición que hace un recorrido vital por la trayectoria de su padre sirva para, entre otras cuestiones, “comunicar su legado a las nuevas generaciones”.

La hija de Torrente durante su intervención | Jorge Meis

Asimismo, apeló a que contribuya a sacar a flote “la verdad” en los tiempos del relato malicioso que nos han tocado vivir y al “poder de la literatura para mejorar nuestras vidas”, mostrando su agradecimiento a todos los que han hecho realidad esta recreación del universo torrentiano. Además, quiso interpelar a los profesionales del mundo editorial para que “reediten los libros, no solo de mi padre, sino de los otros autores del siglo XX, para que los conozcan los más jóvenes”.

Las mujeres de Torrente



El teórico, filólogo, catedrático y exdirector de la Real Academia Española, además de antiguo rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Darío Villanueva, centró sus palabras como comisario en dos aspectos. El primero, siguiendo la línea del resto de intervenciones, abordó Ferrol como lugar “máis importante para comprender a Torrente”. El segundo, en el que ahondó de forma especial, tuvo que ver con la trascendencia que tuvo Miguel de Cervantes en la obra de un autor que supo “entender unha cidade racionalista coma esta nun entorno máxico”.

Darío Villanueva durante su intervención | Jorge Meis

“Si ustedes se toman la molestia de leerse parte de su narrativa, encontrarán que los personajes más importantes son los femeninos”, animó la profesora Carmen Becerra, la otra pata del comisariado de la muestra. “Son sus mujeres de ficción tan iguales a las de su vida: fuertes, decididas, auténticas. No como los hombres que, como decía él, ‘se les va siempre la cabeza’”, continuó antes de guiar un paseo por las diferentes paradas de la exposición, que se divide en los lugares importantes de la vida del autor, empezando, como no podía ser de otra manera, por la ciudad naval: “Es el punto de partida y de llegada”.



Al ser este sábado 8-M, la comisaria quiso “recordar cómo de niño se escapaba a la casa de sus tías en Serantes, se colocaba en la habitación donde ellas cosían, escondido bajo la mesa camilla, para escuchar los cuentos que esas mujeres contaban. Cuentos cuyos rastros están, sin duda, en varios de los que él nos contó después de manera brillante”. Fueron, por lo tanto, según Becerra, “las mujeres ferrolanas, el ambiente de Ferrol, los fragmentos que han dado lugar a este hombre”.

La profesora Carmen Becerra | Jorge Meis

Fue ella la encargada de explicar después a los primeros privilegiados que acudieron a la inauguración los detalles de una colección en la que se podrá conocer, además de su faceta como novelista, al Torrente alumno y profesor, crítico y guionista, tertuliano y viajero. Al de las tertulias sosegadas y el caótico escritorio en mitad de su biblioteca.

La hora del té



Sus icónicas gafas de miope, su pipa, su máquina de escribir y sus cámaras de fotos compactas. Sus condecoraciones, su Premio Nacional de Literatura, su Príncipe de Asturias y su Cervantes. Incluso, su primer relato, el “Cuento que no tiene título” y que, antes de aparecer publicado en “Siete ensayos y una farsa”, vio la luz en el periódico “La Tierra”, un hallazgo que, como por arte de magia, descubrió un joven japonés investigando para su tesis doctoral, tal y como apuntó Becerra.

La firma de Torrente y retratos junto a otros literatos, como Martín Gaite | J. MEIS

Y, entretanto, como queriendo pasar desapercibidas, pero llamando poderosamente la atención, silueteadas en madera, salpicando el recorrido, decenas de teteras pueblan la muestra y componen al final un gran salón. Preguntamos a José Manuel Liñeira, el que hace ‘la magia’ en el centro cultural, y sonríe: “Encantáballe. Non perdoaba a hora do té. Paraba o traballo, descansaba. Tiña unha gran colección de teteiras, así que tiñan que estar”.