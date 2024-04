La Diputación expresa su preocupación por la exclusión del gallego en las licitaciones

La decisión del gobierno local de Ferrol de excluir el gallego de las licitaciones municipales de manera temporal, supuestamente para agilizar la tramitación ante los grandes retrasos que acumula la administración municipal, continúa levantando polémicas. A pesar de que apenas unas horas después de conocerse la noticia se matizase que los pliegos se traducirían gracias a un acuerdo con la Xunta, el hecho de que esta disposición siga vigente ha llevado al BNG ferrolano a cargar contra el ejecutivo local.



Así, el portavoz de la formación, Iván Rivas, compareció ayer junto a la diputada provincial y responsable de Normalización Lingüística, Sol Agra, para denunciar que, tras poco menos de una semana, “todo segue igual”. “A realidade é que desde aquel xoves non se ten producido esa rectificación”, censuró Rivas, recordando que la disposición “entrou en vigor desde o momento en que se asinou”.



De este modo, Sol Agra expresó que en la Diputación “estamos realmente preocupados” por la instrucción municipal, recordando que “hai unha lexislación autonómica e tamén a nivel de Deputación provincial que esixe que as relacións entre institucións e organismos se fagan en galego”. En este sentido, la responsable provincial incidió en que la rectificación del gobierno local no resultaba satisfactoria, dado que todos los funcionarios de la administración gallega “teñen coñecementos suficientes da lingua” para que esto “non retrase o seu traballo” y que, en todo caso, “as licitacións de contratos con empresas de fóra habería que esixirlles tamén que as fixeran en galego”.



Agra, a este respecto, considera que la “excusa” de la carga de trabajo “supón un retroceso no que xa é un uso deficiente da lingua”, apuntando a que el cometido de su departamento es precisamente el contrario, la promoción del idioma a todos los niveles, dado que el gallego está “en serio perigo”. “Si desde as institucións facemos o contrario, emitir circulares oficiales nas que digan que se prohibe o seu uso, que só se poden facer en castelán, esta situación é moi grave”, lamentó. En consecuencia, Sol Agra solicitó “que se emita unha contraorden” para que esta medida “non se faga efectiva”.



Rivas, por otro lado, expresó que su formación entendía que había funcionarios que veían “cuestionados os seus dereitos” con esta decisión y que, por ello, buscarán “o apoio social” para llevar este asunto al próximo pleno ordinario.