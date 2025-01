Diferencias entre la navegación loxodrómica y ortodrómica

Siempre nos han contado que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, pero cuando pensamos en navegaciones y en grandes distancias, es un precepto difícil de aplicar, sobre todo si tenemos en cuenta que todos los desplazamientos sobre la superficie terrestre son curvos, debido a la forma de la tierra.

La respuesta a este enigma nos la da la trigonometría esférica, que es la que rige en el mundo de la navegación. No obstante, para plasmar los rumbos en las cartas de navegación nos apoyamos en las proyecciones cartográficas, que son las que nos confunden realmente.

Loxodrómica y Ortodrómica



Existen dos tipos de navegación, la loxodrómica y la ortodrómica. La primera corresponde a cuando se navega desde un punto a otro con un rumbo constante, es decir, con una dirección fija, y se va cortando a todos los meridianos con el mismo ángulo. Este tipo de navegación es la ideal, porque supone el no tener que ir modificando el rumbo sobre la derrota del buque. Pero a pesar de su simplicidad, no es la óptima, ya que no representa la distancia más corta entre dos puntos.



La segunda, la ortodrómica, sí corresponde a la navegación correspondiente al camino más corto, y para lograrlo, se debe navegar por el arco del círculo máximo que contenga al punto de salida y al de llegada. Este tipo de navegación es más complejo, ya que implica ir alterando el rumbo durante la navegación.

García de Toreno, Diego Ribera y Gerardus Mercator



El viaje de circunnavegación al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano sirvió para ratificar que la Tierra era redonda, algo que se sabía al menos desde 1492. En 1522 apareció la primera carta náutica española firmada (por Nuño García de Toreno), en la que ya aparecían las Islas Filipinas, así como mucha información de Asia.



De aquella época también se debería destacar al portugués Diego Ribera, quien realizó en 1529 la Carta Universal, primer mapa que mostró por completo el mundo que Juan Sebastián Elcano había descubierto, o al menos circunnavegado.



La gran preocupación de aquellos cartógrafos era la de encontrar una derrota que mantuviera el mismo rumbo, y el portugués Pedro Nunes lo resolvió al descubrir lo que posteriormente sería el rumbo loxodrómico. Pero hubo que esperar a la llegada de Gerardus Mercator, en 1569, quién descubrió el tipo de carta de navegación que se usa hoy en día.



La hidrografía emplea con carácter de casi exclusividad la proyección Mercator, en la cual la loxodrómica o línea que forma ángulos iguales con los meridianos, viene representada por una recta. Generalmente suele decirse que es una proyección sobre un cilindro tangente al Ecuador.

Proyección Mercator



Todo lo dicho en el apartado inicial del artículo es cierto, siempre que estemos utilizando una carta de navegación “Mercator”, que es lo más habitual. Este tipo de carta se caracteriza porque la trayectoria loxodrómica se representa por una línea recta, mientras que las trayectorias mínimas se representan como semicircunferencias.

Curiosamente, en otro tipo de proyección, la gnomónica, se intercambian los papeles, y la ortodrómica se representa como una línea recta y la loxodrómica como una curva.

¿Ortodrómica o Loxodrómica?



Los buques antes de afrontar una navegación larga calculan la diferencia de millas (con el consiguiente ahorro de combustible) existente entre ambas opciones, antes de seleccionar la ruta a seguir. La mayor diferencia, que depende de la latitud, se da cuando el origen y el destino están cerca del paralelo 40º, y en meridianos opuestos. Aunque el ahorro entre ambas derrotas aumenta con la latitud, por lo que cerca de los polos puede llegar a ser de más del 50% en viajes cortos.

El caso curioso de las aves



Las aves que hacen migraciones largas vuelan con trayectoria loxodrómica, ya que parece que prefieren recorrer distancias mayores (sin alterar su rumbo) antes que ir modificando su sistema de orientación, que las cansaría mucho. Sin embargo, las aves polares lo hacen de manera ortodrómica, ya que probablemente el ahorro de distancia es tan grande que seguramente sí les compense ir modificando su sistema de vuelo.

*Raúl Villa Caro es doctor ingeniero naval, oficial de la Armada, capitán de marina mercante y secretario de la Fundación Exponav