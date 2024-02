Diego Calvo avanzó, en Ferrol, la creación de un Plan de Pistas Abiertas para usos en horarios no lectivo

El cabeza de lista por la provincia de A Coruña del PP, Diego Calvo, acompañado de los también candidatos de la zona Martina Aneiros y Pablo Prieto, mantuvieron ayer un encuentro con clubes y entidades deportivas de la comarca, resaltando el “papel fundamental” que juegan. Por eso, no solo recordó actuaciones comprometidas y aprobadas como las inversiones en el bono deporte (16 millones) o el proyecto Ferrol, Cidade de Deporte (18 millones), sino que también avanzó la puesta en marcha del Plan de Pistas Abertas, que pondrá a disposición de los usuarios cerca de 1.500 instalaciones deportivas en recintos escolares fuera del horario lectivo.



Calvo apostó por el “deporte inclusivo e por conseguir un aumento da presenza das mulleres no deporte”.

Por su parte, la número cuatro de la candidatura, la ferrolana Martina Aneiros, incidió en la importancia del voto del próximo 18F, en el que “xógase o todo polo todo, do mesmo xeito que o xogou Ferrol hai ocho meses”, apuntó. Desde entonces, aseguró Aneiros, “son moitos os proxectos que avanzaron coa colaboración mutua da Xunta e do Concello de Ferrol”.



Así, puso como ejemplos actuaciones como las obras del CHUF, los trabajos del Puerto, Abrir Ferrol al Mar, o el último convenio suscrito para la renovación de instalaciones deportivas de la ciudad. l