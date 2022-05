Despedidas y bienvenidas en el Marcide

Un total de 34 nuevos residentes llegaron a Ferrol para especializarse en diferentes áreas en el CHUF y en distintos centros de salud de esta Área Sanitaria.



En el acto de bienvenida, el gerente del Área, Ángel Facio –que participó vía videoconferencia por no poder estar presente– mostró su agradecimiento por “escoller Ferrol” y aprovechó el momento para “agradecer o traballo das e dos profesionais sanitarios e non sanitarios” con una mención especial para los tutores que “ademais do seu día a día, comparten o seu coñecemento con alumnos e residentes”.



La directora de Procesos, Amparo Fondevila, recordó a los recién llegados que comienza “un escenario de aprendizaxe e perfeccionamento no que confrontaredes os coñecementos teóricos coa realidade e a medicina baseada na evidencia cotiá”.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Docencia, Ramón López, destacó la importancia del “traballo en grupo e a aposta de todo o persoal da Área Sanitaria pola Docencia e a Formación”. Por último, la presidenta de la Comisión de Docencia de Atención Familiar y Comunitaria Tamara López Cela, afirmó que “é un día de moita ilusión, e que medramos en residentes no ámbito da Primaria a pesar da adversidade”, al tiempo que recordó que “a Primaria é a base do sistema sanitario”.



De las nuevas incorporaciones al hospital y centros médicos, nueve residentes pasarán al área de Medicina Familiar y Comunitaria, seis estarán en Enfermería Familiar y Comunitaria, dos en Enfermería Obstetricoginecológica y uno en cada una de las especialidades de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, en Pediatría, en Psiquiatría, en Psicología Clínica, en Enfermería de Salud Mental, en Radiodiagnóstico, en Urología, en Oftalmología, en Cirugía General, en Dermatología, en Anestesia, en Medicina Intesiva, en Anatomía Patológica, en Digestivo y en Farmacia Hospitalaria.



Así las cosas, en el Área Sanitaria de Ferrol hay actualmente 24 especialidades acreditadas para la formación de residentes al haberse añadido la acreditación de Anatomía Patológica, Medicina Intensiva y Microbiología.



Al final de cada rotación, los residentes son evaluados por su tutor, calificándolos en base a sus conocimientos y actitudes. Estos resultados, junto con sus méritos adicionales, como sesiones clínicas o investigaciones que cada residente tiene, establecen su evaluación final.









Promociones 2017 y 2018





La llegada de nuevos residentes coincidió con la despedida de los 16 profesionales que han concluido su formación esta semana y que forman parte de las promociones 2017 y 2018.



El acto estuvo amenizado por Asunta Casanueva García de Alvear, que concluyó su residencia en Medicina Familiar, y Marcos Castro García, alumnos del Conservatorio de Ferrol.



Los profesionales que se despidieron pertenecían a las áreas de Medicina Familiar y Comunitaria (5), uno de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Farmacia Hospitalaria, Urología, Cirugía, Dermatología y Aparato Digestivo.



En el período 2021-2022, se formaron un total de 113 profesionales en los distintos ámbitos, coordinados y supervisados por 52 tutores y los correspondientes colaboradores docentes.