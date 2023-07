Desde el Mundo Celta a las fiestas del Carmen, “escuterada” y mucha música para disfrutar del sábado

Entre múltiples y variadas propuestas culturales y de ocio podrá elegir el público de la comarca para disfrutar de la jornada de este sábado. Música, gastronomía, rutas turísticas, fiestas populares y espectáculos de diversa índole salpican la agenda lúdica en la que se incluye, entre otras, las siguientes propuestas.



Festival do Mundo Celta

Ortigueira continúa recibiendo la visita de miles de personas dispuestas a disfrutar del cartel del Festival Internacional do Mundo Celta. Con el pinar de Morouzos tomado por centenares de fieles al evento y con la música sonando en cada esquina del pueblo, el municipio se rinde un año más a un evento que hoy llevará al escenario de Estrella Galicia a la Bagad Sonerien An Oriant (22.00 horas), Xurxo Fernandes (22.45 horas), Le Vent du Nord (00.00 horas) y Four Men and a Dog (01.30 horas).



Antes, a las 19.00 horas, el Teatro da Beneficencia acogerá el concierto de Anxo Lorenzo & Eoghan Neff. Siete bandas amenizarán además durante toda la jornada el ambiente por las calles del pueblo mientras que en el IES de Ortigueira continuarán los concurridos talleres de baile, dedicados ayer a la danza bretona y hoy a la gallega y asturiana. La feria de artesanía se convierte en otro de los reclamos del evento.



De hecho, y ante la gran afluencia de público, la organización ha decidido ampliar las plazas de aparcamiento de cara al fin de semana, habilitando así una nueva zona de estacionamiento con capacidad para más de 400 vehículos en el polígono industrial de Rega si fuese necesario. Del mismo modo, la compañía Arriva habilitará una nueva línea de buses que conectarán el polígono con la estación del tren y con la zona de Morouzos.



O Carme en As Pontes

Y si en Ortigueira entran en la recta final del festival –concluirá mañana–, en As Pontes la fiesta no ha hecho más que empezar. La lectura del pregón, ayer, por parte de la Asociación Amigos da Madeira das Pontes dio el pistoletazo de salida a una programación que culminará el día 25 con la mítica Festa da Fraga.



El presidente de la referida entidad, Alfonso Franco, expresaba ayer la alegría del colectivo por poder dar lectura al pregón. “Para nós isto é un espaldarazo á labor que estamos a facer para pór en valor e recuperar os oficios tradicionais do torneado e da talla da madeira”, comentaba horas antes de la intervención pública.

Con casi setenta socios, la entidad organiza a lo largo del año talleres para aprender las mencionadas técnicas, así como demostraciones en diferentes municipios y eventos y exposiciones en las que muestran las piezas creadas. Tras este acto, el concierto de Los Secretos inauguró el apartado musical de unas fiestas que hoy continuarán con pasacalles, misa y procesión nocturna y verbena con París de Noia y Capitol.



Variadas citas en Narón

El municipio naronés ofrece hoy varias citas. Además de la celebración del Festival Internacional de Folclore (a las 21.00 horas en el Pazo da Cultura), continúa la actividad del Mercado Medieval instalado en el parque do río Freixeiro, abierto desde las 11.00 horas y desde las 18.00 horas por la tarde.

Por la noche, a partir de las 22.30 horas, se podrá disfrutar del espectáculo de iluminación artística en el monasterio de San Martiño de Xuvia, en O Couto, en una nueva edición de “Noite no Mosteiro”, que también incluirá actuaciones de música sacra.

En Xuvia, en la zona del paseo marítimo, habrá también conciertos esta noche (a partir de las 22.30 horas), a cargo de los grupos Blackyack, Mr. Karmándula y Superoito.

Será el aperitivo de la jornada central de la XXIII Festa da ameixa rubia” prevista para mañana domingo, a partir de las 13.00 horas.



Invasión de vespas

En Ferrol, las vespas serán protagonistas con motivo de la tercera edición de la Escuterada organizada por el Vespa Club Ferrol Golfos & Kinkis. La cita comenzará esta tarde con más de 50 participantes.

Tras una recepción en el aparcamiento de la Feria de Muestras (18.30 horas), iniciarán una ruta hacia el mirador de Ancos, San Sadurniño y Valdoviño.

Mañana la cifra de aficionados a estos vehículos se elevará a más de cien, que serán recibidos a las 10.00 horas en Curuxeiras para realizar un recorrido por la ciudad.



Solpores en Canido

La firma Ferror Records volverá a llenar de música el atardecer con una nueva sesión del ciclo Solpores en Canido. Será esta tarde, a partir de las 20.00 horas en el centro cívico, con las actuaciones de Auto Sacramental, Torso y Beta.



Verbena Estrella Galicia

La exitosa iniciativa A Nosa Verbena, de Estrella Galicia –para recuperar celebraciones del rural gallego–, celebra hoy en la parroquia de Taboada, en Monfero –donde ayer ya hubo una gran churrascada– la jornada central con el monólogo humorístico de David Perdomo (20.30 horas) y la música del grupo Alkar (22.00 horas).

El dúo Deluxe será el encargado de animar la sesión vermú, a partir de las 14.00 horas, tras la celebración de la misa prevista para las 13.00 horas.