La dependencia, el transporte y el canon de Sogama marcarán la sesión plenaria del presente mes

Tras una sesión extraordinaria el pasado día 21 para debatir el incremento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), los grupos que conforman la corporación municipal de Ferrol comenzaron ayer a presentar sus mociones de cara al pleno ordinario del mes de octubre, que tendrá lugar mañana jueves a las siete de la tarde.



Las propuestas del BNG de Ferrol, por un lado, se centrarán en el sobrecoste del canon de Sogama cobrado por Urbaser y en el conflicto laboral en el que desde hace meses está sumido el servicio de transporte de viajeros por carretera de Ferrol, Narón y Neda. Respecto al primero, la formación volvió a señalar que, de acuerdo a las cuentas de 2023, la empresa pública de gestión de residuos cobró al Concello un total de 1.424.121 euros, pero que Urbaser, encargada de la recogida de estos desperdicios, situó en 2.250.986 euros, lo que supone una diferencia de 826.864 euros. Así, desde el grupo municipal se cuestionará al gobierno local no solo a qué se debe este sobrecoste, sino que también se exigirá su devolución y la adopción por parte del Concello de un modelo más sostenible acorde con la Ley de residuos y suelo –que exige la reducción en un 13% en 2025 de las cuantías generadas respecto a 2010 y del 15% para 2030–.



En cuanto al transporte de viajeros, el BNG volverá a mostrar su apoyo al colectivo, solicitando nuevamente al gobierno local que intervenga en el conflicto como parte interesada.

Exigencia a la Xunta



Ferrol en Común, por otro, centrará sus propuestas el servicio de valoración de dependencia de la Xunta y en la retirada del busto de Juan Carlos I de la fachada del palacio consistorial.



Respecto a la prestación autonómica, el grupo municipal denunció que la nueva normativa de simplificación administrativa no solo no ha logrado cumplir su objetivo de reducir los tiempos burocráticos, sino que, a su juicio, ha empeorado la situación. En este sentido, la formación señala que, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, la cifra real se sitúa en los 362 días, lo que afecta a servicios fundamentales como el de Axuda no Fogar. Es por ello que FeC, en esta moción, busca que el pleno exija a la Xunta que dote de más personal a su servicio de valoración de dependencia y que la Consellería de Política Social acepte las demandas del Colexio de Traballadoras Sociais de Galicia.



La segunda propuesta del grupo municipal tiene un carácter principalmente simbólico. Así, Ferrol en Común, que se define como “netamente republicana”, exigirá al gobierno local la retirada del busto del monarca emérito de la fachada del Concello y su traslado al Centro Cultural Torrente Ballester para su almacenaje en el espacio reservado para este fin.