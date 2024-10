Denuncian la situación de la Banda de Música que continúa sin la plaza de director

El funcionamiento de la Banda Municipal de Música o más concretamente la falta de director de la formación ha vuelto a ponerse sobre la mesa por parte de los grupos de la oposición.



La concejala socialista Montse Dopico criticaba al gobierno local el “desleixo” en materia cultural, apuntando que el PP, tras casi año y medio al frente de la gestión municipal, “segue sen dar resposta ás necesidades da Banda Municipal de Música que precisa dun director para retomar de xeito efectivo as súas actuacións na cidade”.



La edila recordaba que hace unos días se daba a conocer la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo –RPT– del Concello y no figuraba esta plaza “para dar solución ás reiteradas reivindicacións dos músicos desta formación”.



En la misma línea, desde Ferrol en Común se recuerda que en 2023 el Partido Popular anunciaba que la banda retomaría sus funciones, solucionándose así la falta de director o directora que no permitía realizar labores propias de coordinación y organización necesarias. Se planteaba la incorporación de una persona de la agrupación musical como coordinador hasta que no se licitase la plaza de director que estaba sin cubrir. Ahora, sin embargo, asegura FeC “infórmase de que a persoa ata agora responsable cursou a súa renuncia por non ter regulada a situación e por non percibir ningunha retribución polas funcións que desempeñaba, polo que non seguirá a facelas”.



Tras esta decisión, apunta FeC la Banda de Música “volta a estar mermada e sen actividade”.

Por esta razón, la formación que lidera Jorge Suárez apunta, del mismo modo que los socialistas, a que no se haya contemplado en la modificación de la RPT la plaza de director.



Ambos grupos cargan contra la visión cultural del Concello “sen recursos persoais necesarios”, dice FeC, y “tendo 11 asedores e persoal de confianza contratados mentras non hai cartos para unha axeitada xestión cultural”, dice el PSOE.