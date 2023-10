Denuncian un robo en un domicilio del barrio de Ferrol Vello a plena luz del día

Una vecina del barrio de Ferrol Vello denunció esta tarde haber sufrido un robo en su domicilio a plena luz del día y mientras ella estaba en el interior. Según relató la víctima a este diario, los hechos acontecieron poco después de las 11.15 horas en un piso de la calle San Antonio.



La mujer, como refleja la instancia policial, se encontraba en el cuarto de baño duchándose cuando escuchó un golpe seco. Al salir a ver que sucedía, la víctima encontró todo en orden y no fue hasta pocos minutos después, cuando la llamó su pareja, que cayeron en la cuenta de que el televisor, de 42 pulgadas, había desaparecido. Curiosamente, otros efectos como el ordenador portátil o la táblet de la mujer no fueron sustraídos, lo que muestra que el ladrón únicamente trató de llevarse lo más rápidamente posible el objeto más sencillo de vender.



Ese robo, asimismo, no fue el único de la jornada en el área. Al parecer la Policía investiga otro en el portal contiguo en la misma franja de tiempo. El hecho de que a ambos edificios se pueda acceder desde un mismo garaje, sumado a que, pese a las intensas lluvias, no hubiese huellas o restos de agua en el inmueble y a que no es la primera vez que los vecinos sufren hurtos similares, ha llevado a sospechar que el culpable, como mínimo, tiene acceso a las cocheras.