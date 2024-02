David Díaz: “Lo que más me gusta del programa es que es en directo”

Hace cuatro años, el bailarín David Díaz Falcón –Ferrol, 1992– estaba compitiendo en una ciudad de la Toscana cuando comenzó a recibir informaciones que advertían de la inminente declaración del estado de alarma en aquel país, puerta de entrada del Covid-19 en Europa. Antes, en diciembre, había estado muy cerca de Wuhan dando clases, aunque entonces, reconocía a este Diario unas semanas después, nada se sabía del virus.



Han pasado cuatro años y David se ha hecho un hueco en el ecosistema audiovisual de España. En la actualidad es el profesor de uno de los concursantes de “Bailando con las estrellas”, el programa que emite Telecinco los sábados por la noche.



“Me enteré de que iban a hacer un programa de baile, pero no sabía en qué cadena ni qué productora”, recuerda el bailarín, “hasta que un día me llamó una persona de la Federación Española de Baile Deportivo. Me dijo que le habían pedido un bailarín y les dio mi nombre por el tema de la presencia en redes sociales”. David, a quien le atraía la posibilidad de hacer televisión, se puso en contacto con la productora y a partir de ahí todo fue muy rápido. “Me pidieron que les enviase un vídeo y me citaron dos días después en Madrid. Tras hacer la prueba en cámara me dijeron: En tres días tienes que estar viviendo aquí. Y yo respondí: ¡Pues adelante!”.



El resto de la historia ya se sabe y desde el mes pasado David es el profesor y compañero de concurso del influencer Jonan Wiergo. Forman una de las parejas con más opciones. “A mí siempre me interesó mucho el mundo de la tele”, reconoce, “pero nunca imaginé que sería en un programa de baile porque no contaba con que lo volviesen a hacer después de `Mira quién baila´. Me gusta mucho el formato, que es nuevo y muy similar al que se hace en Estados Unidos, Reino Unido e Italia”.



En ese sentido, el ferrolano apunta que uno de los atractivos del programa es que “los bailarines, los profesionales, los profesores, somos partícipes del reality. No es como otros que hubo anteriormente, en los que el bailarín llegaba, le montaban la coreografía, hacía de maniquí, se callaba y estaba al lado del famoso. No, aquí interactuamos, hablamos, es más como un reality, y nos hacen partícipes de él, y eso me parece muy interesante porque, si no, vas de maniquí, y eso es algo que no quería”.

“Creo que Jonan y yo formamos un buen tándem porque, además de hacer el baile, entretenemos”



No es su papel activo el único valor que le concede David Díaz al programa que copresenta su paisano Jesús Vázquez. “Nunca había hecho un programa en directo. Había estado en otros, pero eran grabados. En directo, el primer día que salí al plató, con aquellas pedazo de cámaras y con 1,5 millones de personas viéndonos, la verdad es que me impresionó mucho”, señala, “pero he de decir que saber que es en directo es lo que más me gusta, aunque tiene su riesgo, claro, porque si metes la pata, lo va a ver todo el mundo”.



David y Jonan han superado con nota la primera mitad del programa, y en eso, considera el ferrolano, tiene mucho que ver la sintonía entre ambos. “Somos muy amigos y creo que formamos muy buen tándem porque nos reímos, damos momentos graciosos y eso es muy bueno. Con respecto a algunos compañeros que tenemos, creo que es nuestro punto fuerte. Es decir, que aparte de dar el baile, entretenemos”.



Con todo, es la calidad de su propuesta la que los ha llevado a mantenerse en el programa. “Detrás hay muchísimas horas de trabajo. Los domingos los profesores ya estamos montando la coreografía nueva, los lunes la perfeccionamos y enviamos los vídeos a Mediaset para que la revisen, y los martes empezamos a trabajar con el famoso todos los días hasta la gala del sábado, y vuelta a empezar”, explica.



¿Las expectativas? “Vamos a luchar. Hay parejas que son superfuertes, pero vamos a ir dando el máximo semana tras semana, para llegar lo más lejos posible”, asegura David, que no duda en acordarse de Sandra García, la profesora con la que inició una carrera que no tiene techo.