Cuerda Floja, un ambiente predilecto para escuchar los temas nuevos de Jamie Fifthring en Ferrol

Múltiples salas y festivales tanto de Galicia como del territorio nacional ya conocen a Jamie Fifthring, un artista ferrolano que se subirá esta noche de viernes, a las 21.00 horas, al “escenario del crimen” de Cuerda Floja, como es habitual en el local, con entrada libre.



El proyecto musical de Jamie Fifthring, un nombre artístico que sale de la traducción “literal” de su nombre, Jaime Quintanilla, empezó hace más de diez años y en 2015 sacó su primer disco en solitario, “Torches in the Alley”. En 2016 volvió a publicar, esta vez en formato trío, añadiendo contrabajo y batería, hasta grabar su último trabajo, ya con banda completa, en 2017.



Este último álbum marcó la diferencia con los anteriores al incorporar géneros variados como pueden ser el rock and roll o incluso indie, tras haberse estrenado con el más puro folk americano. Asimismo, la evolución continúa y, en este momento, sus temas originales se acercan a sonidos como los del soul o el blues de la década de los 70 “mesturado tamén co que mal lle chaman yacht rock”.



Jamie Fifthring espera grabar los temas que está creando en esta última etapa este año, aunque advierte de los numerosos condicionantes ajenos al proyecto y otros relacionados con el hecho de trabajar individualmente. No obstante, antes de formar parte de un cuarto disco, estas canciones integrarán el repertorio del concierto, que además se realiza en uno de los escenarios favoritos del artista. “A min é un sitio no que me encanta tocar, é o ambiente que me gusta”, expresa el músico ferrolano.