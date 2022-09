Cuenta atrás para el FeneRock, una de las citas musicales de referencia

El FeneRock recupera este año su formato habitual, después de las limitaciones de la pandemia, para ofrecer al público un intenso cartel musical en el que convivirán, como suele ser habitual, bandas emergentes, grupos de la zona que encuentran en el evento el escaparate perfecto para presentar sus trabajos y destacadas formaciones y artistas que se convierten en un importante reclamo para el público.



Organizado por la Asociación Cultural Os Centolos, el festival, que encara ya la decimonovena edición y tendrá lugar este fin de semana en el paseo marítimo de San Valentín. Comenzará el viernes, sobre las 21.30 horas, con los primeros conciertos.



Bandas



Entonces pasarán por el escenario Mártires del Rock&Roll –banda de la comarca tributo a Los Suaves–; UOHO, guitarrista que formó parte de bandas míticas como Platero y Tú y Extremoduro, que recala en Fene junto a la banda de la última formación; Solraine, que presentará su disco; y Carlos Campoy, músico natural de Ferrol que pasará por Fene en el marco de la gira nacional de presentación de su nuevo disco “Euphoria Live Tour”.



La jornada del sábado comenzará con la sesión vermú –con entrada libre y gratuita– a cargo de Tandub, grupo nacido del encuentro entre músicos de Galicia y Marruecos y ganadores del segundo premio del concurso “Narf” de la Diputación.



Por la noche animarán el festival otras cuatro formaciones: Def Con Dos, grupo legendario y pionero del hip hop español; Hamlet, banda madrileña de heavy metal; Evakristo, banda tributo a Evaristo Páramos, actual cantante de Tropa do Carallo (LA POLLA RECORDS, GATILLAZO, The Meas y The Kagas), formada por músicos feneses que harán vibrar el público al ritmo de “Ellos dicen mierda”, “Txus” y otros muchos clásicos; y Sin City Devils, que llegan a San Valentín con su disco “Ready for Madness”.



Domingo



El domingo, como fin de fiesta, habrá “xantar popular” y sesión vermú –gratuita– con Keepers, jóvenes músicos de Ferrolterra que se encargarán de animar la definitiva sesión de un programa que todavía tiene bonos a la venta. Así, hasta las 00.00 horas de mañana jueves podrán adquirirse vía online las entradas (14 euros un día y sobre 20 euros los bonos para los conciertos del viernes y del sábado). También se podrán retirar en taquilla las entradas de cada día. Los billetes pueden ser adquiridos a través de la web www.entradium.com y en diferentes puntos de venta.



Los impulsores del festival esperan volver a congregar a numeroso público durante las tres jornadas, ya que la cita cuenta con público muy fiel que cada año marca en rojo la cita fenesa.