Cuatro meses en Ferrol cuidando mascotas y mostrando la ciudad al mundo

Cuando Pam Guerrero le dijo a su entorno que estaba a punto de venir a vivir a Ferrol, enseguida surgieron las voces que le advertían de que se encontraría con una ciudad "fea"; pero ella no se echó atrás y ahora admite que está "encantada" aquí. Esta ecuatoriana de Ibarra, doctora en Turismo y con muchos años de docencia universitaria a sus espaldas, es una exitosa creadora de contenido que muestra al mundo las maravillas de aquellos lugares sobre los que pesan los prejuicios.

"Vengo de los Andes, así que nunca había vivido en una ciudad que ha evolucionado alrededor del mar y es una experiencia maravillosa", valora, explicando que llegó por primera vez a España en 2015 para vivir en Girona con una beca, y que regresó hace más de un año. En este tiempo ha estado en 22 países de cuatro continentes y a algunos de estos destinos, incluido Ferrol, ha llegado gracias a la aplicación TrustedHousesitters para cuidar mascotas: "Estoy cuidando a dos perros de una chica que se fue cuatro meses a Andalucía", explica.

Pam en la cafetería Avanti, donde la entrevistamos | Daniel Alexandre

En su caso, necesitaba parar de viajar por un tiempo y tener "estabilidad y tranquilidad" porque está enfrascada en el crecimiento de su proyecto en Instagram (@pamguerrerop), donde cuenta con más de 130.000 seguidores: "Venía con cero expectativas a Ferrol, pero al llegar vi que es una ciudad bonita, segura, que se come riquísimo, que está bien de precio... Estoy supercontenta, encantada con la gente... La calidez que he sentido acá no la tuve en Cataluña", resume. Llegó hace un mes y se quedará tres más, pero ya le ha dado tiempo a conocer las Meninas de Canido, la Fervenza del Belelle, el pulpo de Mugardos y algunas de las playas, que ha ido mostrando en sus redes sociales.

Turismo emergente

Habiendo hecho su tesis doctoral sobre modelos de gestión turística en países emergentes, tomando a China de referencia, no sorprende que Pam empezase a ser conocida en las redes sociales tras publicar contenido de la provincia de Carchi, donde vivió unos cinco años. "Después de la pandemia redescubrí su belleza: sus cascadas, lagunas, su naturaleza... Es un lugar con fama de que no es bonito, pero yo lo mostraba y se veía además sin gente, sin turismo... lo que se buscaba en aquel momento", recuerda Pam.

Pam en Mugardos en uno de sus paseos | Cedida

Así, por "promocionar una provincia a la que nadie le tenía fe", en septiembre de 2021 el ministro ecuatoriano de Turismo, Niels Olsen, la premió junto a otros ocho jóvenes. Sin embargo, lo que más valoró Pam en ese momento fue que su restaurante favorito de la zona, al que le dedicó un vídeo, "se hizo muy viral y tuvieron que contratar a cuatro personas más en un lugar como Ecuador, en el que es muy difícil trabajar".

Un trabajo incomprendido

Pam es imagen del banco más grande de su país y trabaja con proyectos y marcas de todo el mundo, centrando su contenido en tres líneas: viajes y consejos de viajera, becas —ella ha ganado cuatro y valora que "me han cambiado la vida"— y vuelos baratos. No obstante, reconoce que para su entorno todavía es difícil de asimilar un trabajo como el suyo, que cuenta también con una parte muy invisible.

Ella también cayó rendida al ver al "makako" de Ferrol Mola | Cedida

"Lo divertido es grabar, experimentar... pero el trabajo de edición es más pesado. Cuando hago vídeos para mí es más llevadero, pero para los clientes debo presentar una idea creativa y el guion, pasar varios filtros y realizar los cambios que me piden... Puede pasar un mes hasta que me pongo a grabar y diez horas solamente editando", subraya. Eso sí, reconoce ahora, en plena expansión de su marca, que "estoy en el momento de dedicarle años a mi proyecto porque es algo mío y me permite vivir y viajar, encontrando la belleza en muchos lugares, como me ha pasado aquí en Ferrol".