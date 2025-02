CT Ingenieros, pieza clave del ecosistema portuario de Ferrol

Los puertos de interés general –son 46 en toda España, repartidos en 28 organismos, seis de ellos en Galicia– no son solo infraestructuras que posibilitan la carga y descarga de mercancías, sino que se configuran, y cada vez más, como centros neurálgicos de un ecosistema integrado por agentes económicos de diferente naturaleza.



En el caso de Ferrol, esta condición es especialmente relevante por la importancia histórica de la construcción naval, una actividad que multiplica y acelera las sinergias vinculadas a la actividad marítima en su sentido más amplio.



Una de esas empresas que ha apostado por la comarca de Ferrol es CT Ingenieros, con instalaciones en el polígono industrial de A Gándara. La de Narón es una de las más de veinte delegaciones que la multinacional tiene en más de una decena de países y que emplea a más de 2.000 personas.

La actividad de la firma abarca sectores estratégicos muy diversos, como la industria aeroespacial y la automoción, pero también otras que tienen una relación indisoluble con Ferrolterra como el naval, las renovables y el Oil&Gas. En todas ellas, la innovación es, explica Juan Sousa, su gerente, “una apuesta clara”.

“Un lugar estratégico”



Para CT Ingenieros, Galicia y, en concreto, Ferrol son un “lugar estratégico no solo por encontrarse aquí cerca clientes importantes para la compañía”, señalan, “sino también por el potencial de crecimiento que se prevé que experimente la comarca y particularmente el puerto de Ferrol”, que es para la compañía “un foco de oportunidades de negocio en áreas como la mejora del mantenimiento de equipos e instalaciones, las energías renovables, la ingeniería portuaria y la logística industrial”.

En definitiva, asegura el gerente de la empresa, “CT puede ayudar a Ferrol a la transición hacia un puerto verde y a hacerlo más eficiente y competitivo a través de la tecnología”. En la sede de A Gándara trabajan más de un centenar de profesionales en programas relacionados con la ingeniería industrial, naval, renovable y automoción, entre otros.

Sousa, con el alcalde de Ferrol, en abril de 2024 | Cedida

“También colaboramos”, apunta Sousa, con el Campus de Ferrol la Universidade da Coruña y con centros de Formación Profesional en proyectos de investigación “y en integrar a los jóvenes estudiantes de este entorno en el mercado laboral”.



Es por todo ello que en CT Ingenieros tienen claro que la presencia de la empresa –de cualquier empresa– en Ferrolterra significa “tener acceso a infraestructura de primer nivel, oportunidades en Defensa y naval, innovación tecnológica y un ecosistema de alto valor en ingeniería y logística que nos proporciona el puerto. Este entorno”, finaliza Sousa, “nos permite competir en mercados globales y desarrollar proyectos estratégicos de gran impacto”.

Proyecto “Repera” con el Campus Industrial para la retirada de plásticos y residuos en los puertos

La proactividad de CT Ingenieros con la investigación se traduce en programas cooperativos con las unidades especializadas del Campus Industrial de la Universidade da Coruña. El proyecto se denomina “Repera” y, explica Juan Sousa, consiste en la recogida de plásticos y residuos a través de una barrera de burbujas en zonas donde hay corrientes de agua y circulan embarcaciones, como es el caso de los puertos.



Actualmente, esta iniciativa está en su fase de investigación y desarrollo del futuro prototipo. “Sin duda, es un gran reto para nosotros, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino de concienciación pública, pues, aunque fuese viable técnicamente, no valdría de nada si no existe una sensibilización por parte de los gobiernos de la importancia de la descontaminación de ríos y mares, o una presión social para que esto se produzca”, explica el gerente de CT Ingenieros.

Según avanza, el interés mostrado por las administraciones y por la sociedad es “importante” y, de hecho, el proyecto “ya ha recibido premios nacionales en materia de innovación, pero el interés”, subraya Juan Sousa, “debe traducirse en materializar este tipo de soluciones”.