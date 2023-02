Cruce de acusaciones por la gratuidad de la escuela infantil “Chalet Rosa” de Pontedeume

El Ayuntamiento de Pontedeume anunciaba el pasado mes de septiembre la gratuidad de las tasas de atención educativa en la escuela infantil del municipio, conocida como “Chalet Rosa”. Lo hacía tras la correspondiente modificación de la ordenanza para adherirse a la iniciativa aprobada por la Consellería de Política Social e Xuventude, que establece que la atención educativa para los niños y niñas de los centros infantiles será gratuita independientemente de su titularidad.



Ahora, algunos padres y madres denuncian que se les ha comenzado a cobrar una tarifa en mitad del curso por “no cumplir supuestamente” con los horarios fijados desde el ejecutivo autonómico. “Lo que pone la publicación del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) es que para que el servicio sea gratuito, el menor tiene que estar un máximo de ocho horas y un mínimo de tres, según la jornada, en la guardería”, indica uno de los progenitores, que colocaron un escrito en las instalaciones de la escuela para recoger firmas.



Asegura que presentaron un escrito por Registro en el consistorio y que desde el Ejecutivo local tardaron en facilitarles una respuesta –no lo hicieron, comentan, hasta que el asunto se abordó en pleno–. “Lo que tiene que hacer el Concello es adaptar el horario. No tiene que decirnos que la Xunta les obliga a cobrar. Nos respondieron el último día que lo podían hacer y claro, lo fueron dilatando en el tiempo para que pasase el plazo”, censura el padre, que apunta asimismo a que esta circunstancia solo se ha producido en la escuela infantil de Pontedeume. “En el resto de guarderías de la zona, incluso algunas gestionadas por la misma empresa que la nuestra, no se les obliga a ir esa cantidad de horas, porque han adaptado los horarios. Todo el mundo disfruta de esa gratuidad menos Pontedeume”.

Interpretación



Por su parte, y a preguntas de este Diario, el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, asegura que la problemática radica en una mala interpretación del decreto por parte de las familias. Según el regidor, la aplicación de la jornada no es a elección de los padres y madres, sino que estos deben ajustarse a la que solicitaron en el momento de la matriculación. “Un menor que tenga una jornada de ocho horas, lo que nos dice la Xunta, es que está obligado a cumplir la jornada que pidió. Lo que tú no puedes hacer es tener una jornada de ocho horas y llevar al niño tres”.



Ante las dudas generadas, el responsable municipal asegura que realizó una pregunta por escrito a la Xunta para que aclarase la situación. “En su conclusión, en la carta que nos remitieron, nos dicen que las familias deben cumplir el horario que han elegido. La mayoría de los padres lo han entendido perfectamente, pero hay otros que siguen erre que erre con que no es así”.



El alcalde asevera que las escuelas están obligadas a remitir al ejecutivo autonómico, cada mes, un listado con el alumnado de la escuela y los horarios que están cumpliendo. “Si no se cumplen, la Xunta te puede obligar a pagar todos los meses en los que te has beneficiado de la gratuidad, incluida la matrícula”.

Jornadas



Desde el Consistorio eumés indican que, a diferencia de las escuelas públicas Galiña Azul, el “Chalet Rosa” de Pontedeume ofrece más horarios. “Nosotros tenemos la jornada completa, de ocho horas; la media jornada, de seis; y una tercera de cuatro horas”.



Sostiene que hasta el momento no existía ningún problema si algún padre llevaba a un menor a la escuela durante menos tiempo, porque “estaban pagando”. Pero, indica, en el momento en el que la gratuidad entra en vigor, es necesario cumplir con las jornadas completas, ya que no es el Ayuntamiento el que asume el coste de ese servicio, sino que es la propia Xunta. “La gente tiene que entender que se trata de un servicio de conciliación que está pensado, sobre todo, para familias en las que trabajan los dos progenitores y que no tienen con quién dejar a los niños”, apunta Fernández. “Hay familias que no obtuvieron plaza y que igual solicitaron la jornada completa. No es justo”, añade.